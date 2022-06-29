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В Харьковской области объявили о желании граждан получить паспорта РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Жители Харьковской области обращаются в военно-гражданскую администрацию по вопросам получения гражданства РФ. Однако пункты приема в настоящий момент всё еще не функционируют, об этом заявил в среду, 29 июня, глава базирующейся в Изюме военно-гражданской администрации освобожденной территории области Виталий Ганчев.

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«Люди обращаются к нам в администрацию, но подразделения сейчас, которые будут заниматься документированием, — подразделения ФМС — еще не заработали в полную силу. Мы сейчас хотим первоначально выдать тем лицам, которые уже получили гражданство, первые паспорта», — заявил глава администрации в эфире телеканала «Россия 24».

Он также указал на огромное количество людей, желающих получить гражданство, однако общими данными и тенденцией Ганчев и остальные сотрудники пункта не располагают.

14 июня стало известно, что население Бердянска в Запорожской области начало получать российские паспорта. Один из горожан, раскрывая свои мотивы, сказал, что он русский человек. Другая жительница Бердянска отметила, что жители области ждали эту возможность уже восемь лет. На момент 21 июня заявления подали 3 тыс. граждан Запорожья.

5 июня начали подавать первые заявки на получение российского гражданства в Херсонской области. В частности, одним из первых заявление подал бывший командир местного отделения украинской территориальной обороны Дмитрий Кузьменко, который призвал своих соратников сделать правильный выбор и поступить также.

6 июня глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что для обеспечения жителям региона возможности подать документы на получение российского гражданства прием заявлений начали осуществлять в гуманитарных центрах и районных отделениях полиции.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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