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Русский язык стал официальным для документов на освобожденной территории Харьковской области

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Фото: РИА Новости/Кирилл Нортон
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На освобожденных территориях Харьковской области официальным языком ведения документов признан русский язык. Об этом ТАСС в среду, 6 июля, рассказали в пресс-службе временной гражданской администрации (ВГА) области.

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Отмечается, что украинский язык там теперь считается региональным.

«Глава ВГА (Виталий Ганчев. — Ред.) издал указ, согласно которому официальным языком ведения документации (на освобожденных территориях. — Ред.) Харьковской области установлен русский. При этом украинскому присвоен статус регионального, без обязательного его использования», — сказали в пресс-службе.

Ведомство подчеркнуло, что запрета на использование украинского языка нет.

Ранее в этот день Ганчев сказал о сохранении напряженной обстановки на освобожденных к сегодняшнему дню около 20% территории Харьковской области.

29 июня он сообщил, что населению региона передано более 200 млн рублей в виде одноразовых пособий. Он добавил, что в настоящее время на территории области действует как украинская гривна, так и российский рубль. Курс был установлен 25 июня — 1,5 рубля за гривну.

28 июня стало известно, что ВС РФ уничтожили свыше 100 украинских военных и наемников в районе Харькова. 26 июня российские военнослужащие обнаружили брошенный склад с оружием иностранного производства в освобожденном населенном пункте в Харьковской области. 10 июня росгвардейцы изъяли оружие и задержали троих пособников Вооруженных сил Украины в Харьковской области.

РФ продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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