Жителям Харьковской области выделили 200 млн рублей на единоразовые пособия

Населению Харьковской области передано более 200 млн рублей в виде одноразовых пособий. Об этом 29 июня рассказал глава военно-гражданской администрации области Виталий Ганчев.

«Выдаются сейчас единоразовые пособия в размере 10 тыс. рублей по всей территории области. Уже на сегодняшний день более 200 млн рублей передано населению», — рассказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Ганчев добавил, что в настоящее время действует как украинская гривна, так и российский рубль. В области работает бивалютная система. Курс был установлен 25 июня — 1,5 рубля за гривну.

После того как Вооруженные силы России установили контроль над несколькими областями Украины, Москва инициировала единовременные выплаты жителям территорий. Так, 30 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ко Дню Победы по 10 тыс. рублей ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Донбассе и на освобожденных территориях Украины.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

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