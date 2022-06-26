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Военные РФ обнаружили склад с иностранным оружием ВСУ под Харьковом

МО РФ: российские военные обнаружили склад с иностранным оружием бойцов ВСУ и свастикой
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские военнослужащие обнаружили брошенный склад с оружием иностранного производства в освобожденном населенном пункте в Харьковской области. Там же находилось место жительства бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 26 июня, сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, хранилище располагалось в жилом доме. ВСУ при отступлении оставили иностранные ПТРК Javelin и NLAW.

Промзона «Азота» полностью перешла под контроль союзных сил. Онлайн спецоперации на Украине 25 июня

Также в доме, где жили украинские военнослужащие, была обнаружена свастика, нанесенная на стены.

Стоит отметить, что запрещенная в России нацистская символика часто попадается в местах пребывания ВСУ.

Ранее, 22 июня, сообщалось, что ВСУ оборудовали огневые точки в школах Краматорска и Дачного.

Кроме того, в Лисичанске Луганской Народной Республики (ЛНР) националисты украинских вооруженных формирований заняли территорию молокозавода. Они организовали казармы, огневые позиции и склад вооружений. На прилегающей территории размещены бронетехника и артиллерийские орудия западного производства, сообщил Мизинцев.

До этого, 12 июня, было опубликовано видео, на котором запечатлены последствия уничтожения военного объекта ВСУ. Речь идет о складе горюче-смазочных материалов (ГСМ), который украинские националисты использовали как одну из своих баз.

Накануне официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что в районе Андреевки Харьковской области высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен пункт дислокации иностранных наемников.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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