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ВСУ оборудовали огневые точки в школах Краматорска и Дачного

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) оборудовали огневые точки в объектах гражданской инфраструктуры, в том числе в учебных заведениях. Об этом 22 июня заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

В Запорожской области призвали упразднить границу с Россией. Онлайн спецоперации 22 июня
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«В Краматорске в многоквартирном доме военнослужащими ВСУ оборудован опорный пункт со складами боеприпасов и вооружения, а жители насильно удерживаются в своих квартирах. В школах № 4 и 25 националисты разместили огневые позиции и снайперские точки, при этом эвакуация местного населения из близлежащих жилых домов умышленно не проводилась», — заявил Мизинцев в ходе брифинга.

Также ВСУ заняли Дом культуры и гимназию № 2 в Дачном Одесской области. Там они оборудовали опорный пункт, а на территории учреждений разместили бронетехнику и реактивные системы залпового огня.

В Лисичанске Луганской Народной Республики (ЛНР) националисты украинских вооруженных формирований заняли территорию молокозавода. Они организовали казармы, огневые позиции и склад вооружений. На прилегающей территории размещены бронетехника и артиллерийские орудия западного производства, сообщил Мизинцев.

20 июня в Национальном центре управления обороной РФ рассказали о проводимой Киевом провокации. По словам Мизинцева, в Харьковской области была развернута артиллерийская батарея, обстреливавшая жилые кварталы.

18 июня Мизинцев сообщал, что украинские спецслужбы провели в Николаеве постановочные съемки о якобы разрушенных в результате ударов Вооруженных сил (ВС) РФ жилых домах. Он уточнял, что в подготовке фейковых сюжетов задействованы более 40 актеров.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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