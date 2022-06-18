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Спецслужбы Украины готовят фейк о разрушенных от ударов ВС РФ домах в Николаеве

Мизинцев: спецслужбы Украины готовят фейк о разрушенных от ударов ВС РФ домах в Николаеве
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Фото: РИА Новости/Иван Родионов
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Украинские спецслужбы провели в Николаеве постановочные съемки о якобы разрушенных в результате ударов Вооруженных сил (ВС) РФ жилых домах. Об этом 18 июня сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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«По достоверной информации установлено, что в Николаеве украинскими спецслужбами организована подготовка видеосюжетов о якобы разрушенных в результате обстрелов Вооруженных сил России частных домовладениях и оставшихся без крова местных жителях. В постановочных видеосъемках задействовано более 40 актеров, всем участникам выплачено денежное вознаграждение в размере $25 США», — сказал он.

Мизинцев уточнил: отснятые постановочные материалы намерены распространить в украинских и западных СМИ с обвинением российских военных в неизбирательных ударах по гражданским объектам.

«В очередной раз акцентируем внимание всего мирового сообщества, что подобные фейки, культивируемые украинской «фабрикой лжи» по заказу западных кураторов, не содержат достоверной и объективной информации», — добавил он.

Вооруженные силы России исключительно гуманно относятся к мирному населению, не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры, подчеркнул представитель Минобороны.

17 июня заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что сообщения о мобилизации в Херсонской области являются нагнетаемым украинскими властями фейком. Подобных тенденций в регионе нет.

16 июня американская газета USA Today удалила со своего сайта материал, в котором говорилось о возможной угрозе подрыва российскими военными Запорожской атомной электростанции. Некоторые материалы, в том числе об АЭС, по данным издания, были сфабрикованы бывшим корреспондентом Габриэлой Мирандой, сообщило издание.

31 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала распространявшие фейки о российских военных западные СМИ ответить за свои поступки или извиниться.Так она высказалась об увольнении за фейки уполномоченной по правам человека Украины Людмилы Денисовой.

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