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Власти Херсонской области опровергли украинский фейк о мобилизации в регионе

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Фото: ТАСС/Елена Афонина
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Сообщения о мобилизации в Херсонской области является нагнетаемым украинскими властями фейком. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

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«Пока таких тенденций не намечается. Никто никого призывать в армию не собирается на данном этапе этих всех событий. ‹...› Вот та паника, которая сегодня нагнетается со стороны украинских властей о том, что в Херсонской области идет мобилизация — это фейк, ложь и, как всегда, провокация», — сообщил Стремоусов в своем Telegram-канале.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. После в регионе заявили, что не намерены возвращаться под контроль Украины. Известно, что там уже идет подготовка референдума о вхождении в состав РФ.

16 июня представитель Кремля Дмитрий Песков также опроверг сообщения западных СМИ о том, что в России якобы вскоре будет объявлена мобилизация.

До этого, 5 марта, президент РФ Владимир Путин указал, что военное положение вводится в стране в случае внешней агрессии, сейчас у России такой ситуации нет и, можно надеяться, не будет. Он также подчеркнул, что в решении задач спецоперации задействованы только профессиональные военные, привлекать призывников никто не собирается.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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