Захарова призвала к ответу западные СМИ за распространение фейков о спецоперации РФ

Распространявшие фейки о российских военных западные СМИ обязаны ответить за свои поступки или извиниться, заявила 31 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она высказалась об увольнении за фейки уполномоченной по правам человека Украины Людмилы Денисовой.

«От ее рассказов «в деталях» стыла кровь. У психиатров. Потому что ни одного доказательства она не приводила, зато углублялась «в подробности» настолько, что это было похоже уже на озабоченность. Так вот. А теперь вопрос: все те западные журналисты и СМИ, правочеловеки и общественники, которые ссылались на Денисову и поддерживали окровавленные краской перформансы бесноватых, собираются писать опровержения и извиняться?» — задалась вопросом дипломат в своем Telegram-канале.

Захарова подчеркнула, что Денисова — явный провокатор, при которой западные журналисты работали пропагандистами, и призвала их к ответу за очернение российских военнослужащих.

31 мая первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил об увольнении украинского омбудсмена по правам человека Людмилы Денисовой. Ее сняли с должности за распространение фейк-ньюс.

За день до этого Денисова, которая занимала должность с 2018 года, заявляла, что офис президента Украины Владимира Зеленского планирует объявить ей недоверие, и называла подобные действия незаконными.

4 марта уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова указывала на то, что ее украинская коллега Денисова отказалась от договоренностей по оказанию помощи военнопленным. По ее словам, она просила Денисову посетить тех, кто находится в украинском плену. Москалькова со своей стороны выразила готовность оказывать помощь гражданам Украины, которые окажутся в местах несвободы на территории РФ.

Омбудсмены по правам человека России и Украины не смогли договориться о сотрудничестве в ходе проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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