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USA Today признала фейком статью об угрозе взрыва на Запорожской АЭС

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Фото: Global Look Press/imagebroker.com/Bildverlag Bahnmüller
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Американская газета USA Today удалила со своего сайта материал, в котором говорилось о возможной угрозе подрыва российскими военными Запорожской атомной электростанции (АЭС). Некоторые материалы, в том числе об АЭС, по данным издания, были сфабрикованы бывшим корреспондентом Габриэлой Мирандой, говорится на сайте газеты 16 июня.

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В списке удаленного контента присутствует статья «Российские войска остановили наступление от атомной электростанции, но сохраняют контроль. Насколько это может быть опасно?», которая датировалась 4 марта 2022 года. В ней говорилось об угрозе подрыва российскими военными АЭС и заражении радиацией обширной территории Украины.

Также был удалена статья под названием «Это моя земля, я остаюсь: Эти украинские женщины, как и тысячи других, выбрали сражение, а не бегство» от 25 марта, в которой рассказывались истории украинских женщин-военных.

«Проверка показала, что некоторые упомянутые лица не были связаны с заявленными организациями и, по-видимому, были сфабрикованы. Существование других упомянутых лиц не может быть проверено независимо», — сказано в материале на сайте издания.

Накануне издание USA Today удалило со своего сайта 23 статьи после расследования, показавшего, что цитаты, которые в них приводила репортер Габриэла Миранда, были сфабрикованы. USA Today начало внутреннее расследование после того, как получила запрос на проверку достоверности деталей в одной из статей репортера.

31 мая в двух компаниях, специализирующихся на мониторинге сетевых пабликов, рассказали, что российский сегмент соцсетей зафиксировал значительное уменьшение количества фейков. Тенденцию снижения антироссийского контента «Известиям» подтвердили и разработчики системы интернет-разведки Avalanche.

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