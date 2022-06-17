USA Today удалило с сайта материалы со сфальсифицированными источниками

USA Today удалило со своего сайта 23 статьи после расследования, показавшего, что цитаты, которые в них приводила репортер Габриэла Миранда, были сфабрикованы. Заявление об этом было опубликовано 16 июня на сайте американского издания.

USA Today начало внутреннее расследование после того, как получила запрос на проверку достоверности деталей в одной из статей репортера экстренных новостей Миранды.

«Проверка показала, что цитаты некоторых людей не связаны с заявленными организациями и, по всей видимости, были сфабрикованы. Существование других цитируемых лиц нет возможности проверить независимо. Некоторые статьи содержали цитаты, которые были приписаны другим людям», сказано в заявлении.

Там также уточняется, что материалы были удалены в результате несоблюдения редакционных стандартов компании. Их убрали с веб-сайта и других платформ.

Что касается репортера, сообщается, что она подала в отставку. Ее последняя публикация датируется 17 апреля.

4 июня посольство США в Белоруссии анонсировало гранты на реализацию программы, в рамках которой запланированы мероприятия по «борьбе с дезинформацией». Адресаты проекта — журналисты, активисты, молодежь и «представители уязвимых групп населения».

31 мая в двух компаниях, специализирующихся на мониторинге сетевых пабликов, рассказали, что российский сегмент соцсетей зафиксировал значительное уменьшение количества фейков. Тенденцию снижения антироссийского контента «Известиям» подтвердили и разработчики системы интернет-разведки Avalanche.