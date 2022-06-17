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USA Today удалило с сайта материалы со сфальсифицированными источниками

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Фото: REUTERS/SOPA Images/Sipa USA/Rafael Henrique
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USA Today удалило со своего сайта 23 статьи после расследования, показавшего, что цитаты, которые в них приводила репортер Габриэла Миранда, были сфабрикованы. Заявление об этом было опубликовано 16 июня на сайте американского издания.

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USA Today начало внутреннее расследование после того, как получила запрос на проверку достоверности деталей в одной из статей репортера экстренных новостей Миранды.

«Проверка показала, что цитаты некоторых людей не связаны с заявленными организациями и, по всей видимости, были сфабрикованы. Существование других цитируемых лиц нет возможности проверить независимо. Некоторые статьи содержали цитаты, которые были приписаны другим людям», сказано в заявлении.

Там также уточняется, что материалы были удалены в результате несоблюдения редакционных стандартов компании. Их убрали с веб-сайта и других платформ.

Что касается репортера, сообщается, что она подала в отставку. Ее последняя публикация датируется 17 апреля.

4 июня посольство США в Белоруссии анонсировало гранты на реализацию программы, в рамках которой запланированы мероприятия по «борьбе с дезинформацией». Адресаты проекта — журналисты, активисты, молодежь и «представители уязвимых групп населения».

31 мая в двух компаниях, специализирующихся на мониторинге сетевых пабликов, рассказали, что российский сегмент соцсетей зафиксировал значительное уменьшение количества фейков. Тенденцию снижения антироссийского контента «Известиям» подтвердили и разработчики системы интернет-разведки Avalanche.

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