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Посольство США анонсировало гранты на «борьбу с дезинформацией» в Белоруссии

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Фото: РИА Новости/Иван Руднев
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Посольство США в Белоруссии анонсировало гранты на реализацию программы, в рамках которой запланированы мероприятия по «борьбе с дезинформацией». Адресаты проекта — журналисты, активисты, молодежь и «представители уязвимых групп населения», сообщает в субботу, 4 июня, RT.

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«Отдел публичной дипломатии миссии США в Белоруссии, находящийся в ведении Госдепартамента, сообщает о возможности финансирования в рамках программы малых грантов», — говорится в описании гранта.

Среди приоритетных сфер реализации программы — «содействие гражданскому обществу», «поддержка независимых СМИ», «противодействие дезинформации», «поощрение толерантности». Также получатели гранта смогут в рамках программы проводить лекции, семинары, мастер-классы и выставки для реализации обозначенных американскими кураторами целей.

Общий бюджет на реализацию программы составляет $38,1 тыс. Размер одного гранта — от $8 тыс. до $15 тыс. Заявку на получение гранта могут подать заинтересованные граждане, некоммерческие или неправительственные организации.

25 мая Европейская комиссия (ЕК) сообщила о намерении помочь продвижению и защите демократии и верховенства права в Таджикистане. На реализацию этой программы ЕК готова выделить до €800 тыс. При этом максимальный размер одного гранта составляет €300 тыс., а минимальный — €160 тыс.

25 апреля Миссия США при Североатлантическом альянсе (НАТО) объявила о гранте примерно на $250 тыс. для инициатив, которые помогут определить его перспективы развития. Миссия объявила конкурс идей о том, как НАТО может реагировать на меняющуюся обстановку в сфере глобальной безопасности.

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