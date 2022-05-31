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Число антироссийских фейков в соцсетях уменьшилось в пять раз

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Российский сегмент соцсетей зафиксировал значительное уменьшение количества фейков. Об этом «Известиям» во вторник, 31 мая, рассказали в двух компаниях, специализирующихся на мониторинге сетевых пабликов.

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В частности, по данным Центра исследований легитимности и политического протеста, в мае по сравнению с апрелем произошло пятикратное снижение объема антироссийского контента, использования негативно окрашенных ключевых слов и фраз в «Одноклассниках», Telegram и во «ВКонтакте».

«Так, например, если в начале апреля на стенах открытых сообществ и пользователей «ВКонтакте» слово «оккупанты» упоминалось в 2,5 тыс. публикациях за сутки, то сегодня — в 100–500. Слово «мародеры» и другие ключевые фразы показывают аналогичную тенденцию и фактически идентичные цифры. Это говорит о том, что распространение фейков идет из одних и тех же источников. А также о том, что российские системы мониторинга, Генпрокуратура, Центр «Э» МВД, соцсети и их аудитория смогли переломить сложившуюся первоначально ситуацию в вопросе противодействия антироссийской пропаганде», — сообщил «Известиям» руководитель Центра исследований легитимности и политического протеста Евгений Венедиктов.

Тенденцию снижения антироссийского контента «Известиям» подтвердили и разработчики системы интернет-разведки Avalanch. Она исследует не только открытые группы и записи на стенах, но и комментарии — анализ идет по 40 источникам. Данные, собранные по этой методике, свидетельствуют как минимум о двукратном снижении числа фейков.

«Поскольку основные цели кампании по созданию и распространению антироссийских фейков не достигнуты, операцию сворачивают. Вторая причина — чрезвычайно топорное исполнение фейков и отказ западных СМИ от их публикаций. Третья — большинство фейков распространялись через Facebook и Instagram (оба сервиса принадлежат Meta, признанной в РФ экстремистской). Как только их отключили, производство потеряло смысл — россияне их просто не видят», — объяснил президент консорциума «Инфорус», разработчик системы Avalanch Андрей Масалович.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Аты, боты: число антироссийских фейков в соцсетях уменьшилось в пять раз»

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