Мизинцев заявил о размещении артбатареи ВСУ под Харьковом для провокаций

Киев проводит в Харьковской области провокацию, там развернута артиллерийская батарея, которая периодически обстреливает жилые кварталы города. Об этом 20 июня сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ — руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«По имеющейся достоверной информации, киевским режимом в Харьковской области организована очередная провокация в отношении местного населения с целью последующего обвинения российских подразделений в якобы неизбирательных ударах по мирным жителям, а также создания условий для их выселения из квартир и размещения в пустующих помещениях огневых позиций», — сказал Мизинцев.

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