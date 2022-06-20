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Мизинцев заявил о размещении артбатареи ВСУ под Харьковом для провокаций

МО РФ: ВСУ в целях провокации обстреливают артиллерией жилые кварталы Харькова
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Киев проводит в Харьковской области провокацию, там развернута артиллерийская батарея, которая периодически обстреливает жилые кварталы города. Об этом 20 июня сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ — руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«По имеющейся достоверной информации, киевским режимом в Харьковской области организована очередная провокация в отношении местного населения с целью последующего обвинения российских подразделений в якобы неизбирательных ударах по мирным жителям, а также создания условий для их выселения из квартир и размещения в пустующих помещениях огневых позиций», — сказал Мизинцев.

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