На освобожденных к сегодняшнему дню около 20% территории Харьковской области продолжает сохраняться напряженная обстановка. Об этом 6 июля сообщил глава временной гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

Как заметил глава ВГА, многие населенные пункты постоянно подвергаются обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также, по его словам, сохраняется опасность работы диверсионных групп.

«Могу сказать, что обстановка остается напряженной, особенно на линии боевого соприкосновения. Есть много населенных пунктов, которые подвергаются постоянным обстрелам со стороны ВСУ. Естественно, есть опасность для жителей, которые там проживают», — сказал чиновник.

Ганчев также прокомментировал создание бивалютной системы на освобожденных территориях Харьковской области. По его словам, сейчас «рубль ходит наравне с гривной» по курсу 1:1,5.

«По поводу рубля как валюты: у нас установлен с 25 июня курс гривны к рублю 1 к 1,5, издан именно указ мой о том, что ходит рубль наряду с гривной, то есть введена бивалютная система, и все предприятия торговли, промышленности, все нацелены на использование рубля», — сказал он.

Гривна со временем будет вытесняться, отметил глава ВГА. Он объяснил, что это естественный процесс, поскольку со стороны Украины валюта не поступает, и, даже если люди получают на карточки гривны, они не могут их нигде обналичить.

«В любом случае, естественно, здесь уже полное понимание есть о том, что наш российский рубль будет здесь со временем полностью введен как единая валюта, но пока, конечно, вводится бивалютная система, наряду с гривной рубль ходит одинаково», — отметил Ганчев.

29 июня Виталий Ганчев сообщил, что населению региона передано более 200 млн рублей в виде одноразовых пособий. Он добавил, что в настоящее время на территории области действует как украинская гривна, так и российский рубль. Курс был установлен 25 июня — 1,5 рубля за гривну.

28 июня стало известно, что ВС РФ уничтожили более 100 украинских военных и наемников в районе Харькова. 26 июня российские военнослужащие обнаружили брошенный склад с оружием иностранного производства в освобожденном населенном пункте в Харьковской области. 10 июня росгвардейцы изъяли оружие и задержали троих пособников Вооруженных сил Украины в Харьковской области.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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