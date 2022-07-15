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Министр обороны Украины опроверг заявление о приказе отвоевать юг страны

Министр обороны Украины Резников заявил, что не говорил о контрнаступлении на юг
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Заявление о том, что президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ разработать планы по контрнаступлению на юге, было понятно неправильно. Об этом в пятницу, 15 июля, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

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По его словам, Киев не скрывает своего желания вернуться к границам по состоянию на 1991 год. Однако информацию о приказе отвоевать южные регионы он не подтвердил.

«Есть конкретный приказ президента Генеральному штабу готовить планы о деоккупации всей Украины, включая территории, оккупированные с 2014 года. А дальше уже, с точки зрения приоритезации планов — военные, исходя из возможностей, должны предложить», — пояснил Резников «Би-би-си», отметив, что заявление о «приказе» он делал на английском языке, неродном для него.

Он также добавил, что для максимально эффективного планирования контрнаступления, Киеву нужно больше современного оружия. Вместе с тем, глава минобороны считает возможным завершить боевые действия до конца года.

Ранее, 11 июля, в интервью газете The Times, говоря о задаче вернуть юг Украины под контроль Киева, Резников заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили соответствующий приказ от президента страны. В частности, он отметил, что им было поручено разработать план, затем работу по этому направлению должны продолжить в генштабе.

Незадолго до этого Резников сообщал, что оборону и безопасность украинской территории в настоящее время обеспечивают более 1 млн военных. Число мобилизованных составляет до 700 тыс. человек. По его словам, сегодня в Национальной полиции служит до 100 тыс. человек, в Национальной гвардии — до 90 тыс., еще до 60 тыс. человек — это пограничники, уточнил он.

В то же время он отметил, что ряды ВСУ несут большие потери, вооружение истощено. В этой связи он заявил об острой необходимости в дополнительных поставках бронетехники и беспилотников, обратившись за поддержкой к странам Запада.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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