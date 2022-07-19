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В Крыму заявили о неизбежном принятии Киевом условий Москвы на переговорах

Вице-премьер Крыма Мурадов: Киеву придется принять условия Москвы на переговорах
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Фото: РИА Новости
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Украинским властям придется пойти на условия Москвы на переговорах. Об этом заявил во вторник, 19 июля, постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

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«Украине предстоит принятие всех этих требований Российской Федерации», — сказал Мурадов в эфире программы «Соловьев. Live», отвечая на вопрос о возможных переговорах с Киевом об отказе Украины от Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

Он напомнил, что Херсонщина и юг современной Запорожской области (Приазовье), прежде входили в состав Таврической области, которая вместе с Крымом присоединилась к России 240 лет назад.

«В этих районах в значительной степени создалась обстановка экономическая и нравственная, позволяющая говорить о том, что люди уже живут в российской системе ценностей и экономики. Следовательно, переговорный процесс потребует совсем иных подходов», — указал Мурадов.

Днем ранее бывший глава украинской Службы внешней разведки (СВР), генерал армии Николай Маломуж сказал, что РФ ожидает переговоров с Украиной на своих условиях, в противном случае боевые действия якобы станут интенсивнее.

В тот же день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о возможности переговоров с Россией «только после ее поражения». По его мнению, в противном случае это снова будет «язык ультиматумов». Он также добавил, что в настоящее время для переговоров Украины с Россией нет оснований.

Комментируя это заявление, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что киевский режим сам отказался от переговоров с российской стороной. По ее словам, сотоварищи Зеленского «не хотят мира» и продолжают отстаивать интересы США, а не своего государства.

С начала спецоперации по защите Донбасса стороны провели четыре очные встречи. Они стартовали 28 февраля в Гомельской области Белоруссии, затем продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще и 29 апреля — в Стамбуле. В результате Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Позднее Киев отошел от собственных предложений и уже достигнутых предварительных договоренностей.

7 июля президент России Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций заявил, что Россия не отказывается от мирных переговоров, но чем позже они начнутся, тем сложнее Киеву «будет договариваться». Он также отметил, что заявления о желании воевать до «последнего украинца» уже обернулись трагедией для всего украинского народа.

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