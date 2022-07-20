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Сюжет:

МИД России рассказал об обратном эффекте от угроз США

Захарова: угрозы США лишь укрепляют решимость РФ идти намеченным курсом на Украине
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Угрозы США ввести новые антироссийские санкции при вхождении районов Украины в состав России не достигнут своей цели. Об этом заявила во вторник, 20 июля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Дипломат указала, что ошибка Белого дома состоит в том, что США вводили и вводят новые санкции и без вхождения украинских регионов в состав РФ.

«Поэтому очередная угроза цели не достигла. Наоборот, укрепила решимость действовать согласно намеченному курсу», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сказал, что администрация США не будет признавать присоединение к России территорий, которые Вашингтон считает украинскими. При этом «ответные меры» последуют «быстро и жестко», добавили в Белом доме.

В тот же день постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что Киеву неизбежно придется принять условия Москвы, в том числе что касается вопроса об отказе Украины от Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

Он напомнил, что Херсонщина и юг современной Запорожской области (Приазовье), прежде входили в состав Таврической области, которая вместе с Крымом присоединилась к России 240 лет назад. В этих районах, по его словам, в значительной степени создалась экономическая и нравственная обстановка, которая позволяет говорить о том, что люди уже живут в российской системе ценностей.

Тогда же замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов призвал украинское руководство забыть о регионе и оставить мысли о его возвращении. Он добавил, что уже тысячи людей получили российские паспорта, сейчас область продолжает готовиться к референдуму по вхождению в состав России.

Прежде возможность возвращения под руководство Киева исключили власти Запорожской области. В регионе заявили о намерении войти в состав России в качестве полноценного субъекта — Запорожской Республики. Референдум о вхождении в состав РФ должен состояться этой осенью.

Оба южных региона Украины (Запорожье — частично) были взяты под контроль Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

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