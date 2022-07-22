ВС РФ применили на Украине новейший ударный дрон. Онлайн спецоперации 22 июля

Текстовая трансляция



Премьер Молдавии Наталья Гаврилица попросила кабмин позаботиться о заготовке дров, угля и мазута на холодное время года. «Наш основный вызов на сегодняшний день — это цена на газ и электроэнергию. Европа готовится к тяжелой зиме, мы тоже должны это сделать, нужно проанализировать, какая помощь нам нужна, чтобы у людей было отопление, чтобы им было тепло», — сказала она.



Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков предложил конфисковать излишки российского газа для пополнения газовых хранилищ Украины. Он назвал парадоксальной ситуацию, при которой страна прокачивает большие объемы газа через свою территорию и не заполняет собственные хранилища.



Украинские военные начинают сбегать со своих позиций. Массированные удары ВС России подрывают психологическую устойчивость подразделений ВФУ: 100-я бригада теробороны из Луцка в полном составе отказалась участвовать в боевых действиях из-за больших потерь. Эксперты отмечают, что моральное состояние противоборствующих сторон находится на противоположных полюсах. ВС РФ успешно идут вперед, а украинские формирования начинают бунтовать. Как продвигается военная спецоперация на Украине — в новом материале «Известий».



Евросоюз повторяет ошибку Наполеона в отношении России, считает французский экономист Оливье Де Мейзон Руж. В материале для Le Figaro он напомнил, что континентальная блокада Британии вынудила ее наладить торговлю с партнерами за океаном, что пошло на пользу империи.







Новые санкции Евросоюза не окажут влияния на работу Сбербанка внутри России, банк работает в штатном режиме, сообщили в Сбере. Ранее в онлайн-приложении кредитной организации произошел масштабный сбой.



Ограничение полетов в 11 аэропортов южной и центральной части России продлили до 30 июля.



Служба безопасности Украины готовит масштабную зачистку в Николаеве от «неблагонадежных» граждан, которые имеют связи с Россией и не лояльны киевскому режиму, сообщает источник РИА Новости. В регион уже прибыло более 50 сотрудников СБУ. Они намерены проводить рейды по домам, патрулировать улицы, проверять у граждан мобильные телефоны, смотреть исходящий траффик и биллинг на наличие звонков и контактов в России, проверять родственные и дружественные связи.



В Польше выявили осужденных ранее за педофилию британцев, которые приехали в страну под предлогом гуманитарной помощи украинским беженцам (среди них немало детей без родителей). Лондон пообещал поработать над предотвращением такого рода «туризма».



Вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек выступил против запуска «Северного потока - 2». Он считает, что это стало бы для Европы «поднятием белого флага».