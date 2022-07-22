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ВС РФ применили на Украине новейший ударный дрон. Онлайн спецоперации 22 июля

Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»
Фото: РИА Новости/Кирилл Нортон
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СБУ готовит масштабные зачистки «неблагонадежных» граждан, нелояльных киевскому режиму и имеющих связи с Россией, сообщает источник РИА Новости. Ведомство собирается проводить рейды на улицах, проверять мобильные телефоны и отправлять людей в фильтрационные лагеря. Восстановление освобожденных территорий Украины продолжается: скоро заработает Мелитопольская железная дорога в Запорожье, которая позволит направлять в город уголь из Донбасса и обеспечить вывоз из района зерна нового урожая. ЕС фактически признал Запорожскую область частью России, считает член главного совета ВГА региона Владимир Рогов, так как в новом санкционном списке признается существование самой ВГА. Что происходит на Украине, в России и в мире 22 июля 2022-го на фоне спецоперации по защите Донбасса — в прямой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 09:44
Премьер Молдавии Наталья Гаврилица попросила кабмин позаботиться о заготовке дров, угля и мазута на холодное время года. «Наш основный вызов на сегодняшний день — это цена на газ и электроэнергию. Европа готовится к тяжелой зиме, мы тоже должны это сделать, нужно проанализировать, какая помощь нам нужна, чтобы у людей было отопление, чтобы им было тепло», — сказала она.
Сегодня, 09:39
Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков предложил конфисковать излишки российского газа для пополнения газовых хранилищ Украины. Он назвал парадоксальной ситуацию, при которой страна прокачивает большие объемы газа через свою территорию и не заполняет собственные хранилища.
Сегодня, 09:33
Украинские военные начинают сбегать со своих позиций. Массированные удары ВС России подрывают психологическую устойчивость подразделений ВФУ: 100-я бригада теробороны из Луцка в полном составе отказалась участвовать в боевых действиях из-за больших потерь. Эксперты отмечают, что моральное состояние противоборствующих сторон находится на противоположных полюсах. ВС РФ успешно идут вперед, а украинские формирования начинают бунтовать. Как продвигается военная спецоперация на Украине — в новом материале «Известий».
Сегодня, 09:28
Евросоюз повторяет ошибку Наполеона в отношении России, считает французский экономист Оливье Де Мейзон Руж. В материале для Le Figaro он напомнил, что континентальная блокада Британии вынудила ее наладить торговлю с партнерами за океаном, что пошло на пользу империи.
Сегодня, 09:18
Сегодня, 09:09
Новые санкции Евросоюза не окажут влияния на работу Сбербанка внутри России, банк работает в штатном режиме, сообщили в Сбере. Ранее в онлайн-приложении кредитной организации произошел масштабный сбой.
Сегодня, 09:06
Ограничение полетов в 11 аэропортов южной и центральной части России продлили до 30 июля.
Сегодня, 08:55
Служба безопасности Украины готовит масштабную зачистку в Николаеве от «неблагонадежных» граждан, которые имеют связи с Россией и не лояльны киевскому режиму, сообщает источник РИА Новости. В регион уже прибыло более 50 сотрудников СБУ. Они намерены проводить рейды по домам, патрулировать улицы, проверять у граждан мобильные телефоны, смотреть исходящий траффик и биллинг на наличие звонков и контактов в России, проверять родственные и дружественные связи.
Сегодня, 08:40
В Польше выявили осужденных ранее за педофилию британцев, которые приехали в страну под предлогом гуманитарной помощи украинским беженцам (среди них немало детей без родителей). Лондон пообещал поработать над предотвращением такого рода «туризма».
Сегодня, 08:38
Вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек выступил против запуска «Северного потока - 2». Он считает, что это стало бы для Европы «поднятием белого флага».
Сегодня, 08:37
Российские военные применили на Украине новейший российский легкий беспилотный летательный аппарат (БПЛА) из состава комплекса «Ласточка». Они нанесли огневое поражение живой силе и уничтожили несколько бронированных целей ВСУ в ходе боевых действий.
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