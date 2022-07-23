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В Крыму заявили о преодолении энергетической блокады. Онлайн спецоперации 23 июля

Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Украинская сторона ведет целенаправленное уничтожение посевов сельхозкультур на освобожденной территории Запорожской области путем обстрелов полей с последующим возгоранием, заявляют в военно-гражданской администрации региона. В порту Бердянска Запорожской области идет загрузка зерном четырех сухогрузов, эту продукцию отправят на внешний рынок. За обстрелами Херсонской области американской реактивной системой залпового огня HIMARS стоят американские специалисты, заявляют в администрации региона. СБУ готовит масштабные зачистки «неблагонадежных» граждан, нелояльных киевскому режиму. Что происходит на Украине, в России и в мире 22 июля 2022-го на фоне спецоперации по защите Донбасса — в прямой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 09:41
Через пункты пропуска в Ростовскую область за прошедшие сутки с территории Донбасса прибыли более 20,5 тыс. граждан, сообщает пресс-служба регионального погрануправления ФСБ.
Сегодня, 09:40
За сутки ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ 7 мирных жителей получили ранения, сообщил Штаб территориальной обороны республики. Как сообщили в представительстве ДНР в СЦКК, в ночь украинские националисты дважды обстреляли Донецк, выпустив по городу 8 снарядов калибра 152 мм и 5 калибра 155 мм.
Сегодня, 09:39
Представители 15 строительных компаний из различных городов и регионов Российской Федерации уже приступили к ремонтно-восстановительным работам инфраструктуры Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя ДНР.
Сегодня, 09:38
Мост через реку Ингулец в Херсонской области, который в субботу утром был обстрелян с украинской стороны, получил несколько пробоин, но движение по нему возможно, сообщил ТАСС замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Сегодня, 09:22
Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 41 раз, выпустив 301 боеприпас, в результате семь мирных жителей получили ранения, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Сегодня, 09:20
Ракетная атака украинских войск на Каховскую ГЭС в Херсонской области отражена, электростанция работает штатно, сообщил глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.
Сегодня, 09:20
Размер буферной зоны по бокам от морского коридора, по которому через Черное море будет вывозиться продовольствие Украины, пока не определен, заявил РИА Новости замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.
Сегодня, 09:19
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 июля, составляет 57,3917 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 91,34 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 июля, составляет 57,7608 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 64,75 коп.
Сегодня, 09:19
Договоренность о проходе кораблей с зерном через Черное море, достигнутая в пятницу в Стамбуле, не предусматривает механизма принуждения – она добровольная, заявил РИА Новости замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.
Сегодня, 09:18
Операционные издержки при экспорте продовольствия и удобрений РФ снизятся после подписания документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, заявила РИА Новости генсек Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен.
Сегодня, 09:17
За сутки молдавско-украинскую границу пересекли более 11 тысяч украинцев, сообщила в субботу пресс-служба пограничной полиции республики.
Сегодня, 09:14
Центробанк может снизить ключевую ставку до докризисного уровня в 5% до конца года, а вслед за этим может произойти возврат к прежнему курсу рубля около 70-80 рублей за евро, заявил РИА Новости зампред комитета Совета федерации по экономической политике Иван Абрамов.По его словам, снижение ключевой ставки может сделать кредиты доступными не только для россиян, но и для промышленности.
Сегодня, 09:13
Власти Донецка рассматривают вопрос строительства нового аэропорта. Об этом в интервью ТАСС сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Сегодня, 09:13
Украинские войска продолжают тратить боеприпасы на поджог полей с зерновыми в Запорожской области, сообщил РИА Новости член главного совета администрации области Владимир Рогов.
Сегодня, 09:12
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в субботу нанесли удар по мосту через реку Ингулец в Херсонской области. Для поражения гражданской цели украинские военные снова применили реактивную систему залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System, "Хаймарс"), сообщил ТАСС заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.
Сегодня, 09:12
Транзит российского газа через территорию Украины в субботу может составить порядка 42,1 млн кубометров в сутки, следует из данных на сайте "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).
Сегодня, 09:11
Запасы зарубежных автомобилей в России подходят к концу, их хватит на 3-6 месяцев, однако Китай активно замещает позиции других производителей, а также продолжается сборка корейских машин в Калининграде, сказал РИА Новости автоэксперт, партнер "Автостата" Игорь Моржаретто.
Сегодня, 09:11
Российские банки вслед за решением Центробанка по денежно-кредитной политике снизят ставки по вкладам и накопительным счетам на 1–1,5 процентного пункта, следует из проведенного РИА Новости опроса кредитных организаций.
Сегодня, 09:10
Страны Запада не давали гарантий, что не будут мешать экспорту зерна и удобрений из РФ – речь идет о добрых намерениях сторон, заявила РИА Новости генсек Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен, комментируя документы о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
Сегодня, 09:09
Сегодня, 09:08
Сегодня, 09:06
Украинские войска нанесли удары по мосту в районе Каховской ГЭС, критических разрушений нет, сама электростанция не пострадала, сообщил в субботу РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Сегодня, 09:05
Храмы Изюмской и Купянской епархии в Харьковской области, в том числе те, которые находятся на подконтрольной Киеву территории, не поддержали решение собора украинской православной церкви о независимости от русской православной церкви и продолжают молиться за Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом рассказал ТАСС митрополит Изюмский и Купянский Елисей.
Сегодня, 09:05
Вооруженные формирования Украины нанесли удар по городу Стаханову в Луганской области Украины, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации в Telegram.
Сегодня, 09:04
Тенденция к сокращению импорта трубопроводного газа странами ЕС и его замещению сжиженным природным газом (СПГ), объемы производства которого вряд ли будут значительно увеличены, приведет к жесткой конкуренции на рынке СПГ в ближайшие годы. Такую точку зрения высказывают японские эксперты в области энергетики, передаёт ТАСС.
Сегодня, 09:03
Власти освобожденной территории Запорожской области рассчитывают на помощь России в придании огласки обстрелам Вооруженными силами Украины (ВСУ) Запорожской АЭС (ЗАЭС) в Энергодаре. Об этом ТАСС в субботу заявил член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов.
Сегодня, 09:02
Для начала работы по вывозу зерна в полном разминировании украинских черноморских портов необходимости нет, достаточно создания безопасных коридоров для прохождения торговых кораблей, считает турецкий министр обороны Хулуси Акар, передаёт телеканал CNN Turk.
Сегодня, 09:01
Сегодня, 08:58
Первая школа в городе Энергодар Запорожской области начала получать аккредитацию и готовится с 1 сентября обучать детей по российский стандартам. Об этом ТАСС сообщил директор школы № 2 Энергодара Вадим Каретников.
Сегодня, 08:58
Два американца, которые предположительно воевали на стороне Украины, погибли в Донбассе, сообщил представитель Госдепартамента США, передает телеканал ABC News.
Сегодня, 08:57
Четыре крупнотоннажных сухогруза находятся на рейде в порту Бердянска, осуществляется их загрузка зерном для его отправки на внешние рынки, запланирована отгрузка более 100 тыс. тонн зерна. Об этом ТАСС заявил в субботу член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) области Владимир Рогов.
Сегодня, 08:55
Сегодня, 08:29
Восстановление взорванных электроопор в Херсонской области положило конец последней блокаде, устроенной киевскими властями в отношении Крыма, заявил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
Сегодня, 08:27
Учреждения культуры, спортивные секции и музыкальная школа возобновили работу в Купянске Харьковской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.
Сегодня, 08:20
Строительство нового газопровода планируют завершить в сентябре на освобожденной территории Запорожской области, которую Украина отключила от подачи газа, по нему будут налажены поставки газа из России. Об этом ТАСС заявил в субботу член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов.
Сегодня, 08:20
Украинская сторона ведет целенаправленное уничтожение посевов сельхозкультур на освобожденной территории Запорожской области путем обстрелов полей с последующим возгоранием. При этом Вооруженные силы Украины (ВСУ) тратят на это дефицитные боеприпасы, заявил ТАСС в субботу член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) области Владимир Рогов.
Сегодня, 08:17
За обстрелами Херсонской области американской реактивной системой залпового огня HIMARS стоят американские специалисты, заявил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Сегодня, 08:16
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки дважды обстреливали Луганскую Народную Республику (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS ("Хаймарс"). Об этом в субботу сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Сегодня, 08:16
Попадание в санкционный список Евросоюза - это признание успехов в работе, считает член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов. Об этом он заявил в субботу ТАСС.
Сегодня, 08:15
В порту Бердянска Запорожской области идет загрузка зерном четырех сухогрузов, эту продукцию отправят на внешний рынок, заявил ТАСС член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) области Владимир Рогов.
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