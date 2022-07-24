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ВСУ обстреляли из «Градов» два района Донецка. Онлайн спецоперации 24 июля

Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»
Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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ВСУ продолжают обстреливать Донбасс западным оружием. В ночь на воскресенье украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Красный Луч в ЛНР. Власти Запорожья высказались за постоянную дислокацию ВС РФ в регионе, чтобы обеспечить безопасность. В то же время на Украине умирают иностранные наемники: Politico сообщает, что в ходе боевых действий погибли двое американцев, канадец и швед. Освобожденные территории постепенно возвращаются к мирной жизни: в Харьковской области заработали центральные рынки, где в том числе могут продавать товар местные фермеры. Что происходит на Украине, в России и в мире 24 июля 2022-го на фоне спецоперации по защите Донбасса — в прямой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 08:40
В пятницу, 22 июля, Центробанк резко и неожиданно для аналитиков снизил ключевую ставку на 1,5 п.п., до 8% годовых. Эксперты объясняют такое радикальное решение тем, что регулятор надеется оживить предложение производителей за счет более дешевого кредита, прежде чем на население может «напасть» повышенная потребительская активность. Сейчас граждане заняли выжидательную позицию и больше откладывают, чем тратят. Но, как выразилась глава Центробанка Эльвира Набиуллина, такое, по сути вынужденное, накопление сбережений — это сжатая пружина в экономике. При определенных обстоятельствах оно может дать резкий рост потребления. При ограничении со стороны предложения товаров и услуг это способно быстро разогнать «спросовую» инфляцию. Что же выберет население — читайте в материале «Известий».
Сегодня, 08:29
ВСУ обстреляли Ворошиловский и Калининский районы Донецка из БМ-21 «Град», выпустив три зажигательных снаряда.
Сегодня, 08:20
РФ не причастна к обстрелу порта Одессы, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. «В контактах, состоявшихся у нас сегодня с Россией, было заявлено, что она не имеет никакого отношения к нападению. Они тщательно расследуют инцидент», — подчеркнул турецкий чиновник.
Сегодня, 08:18
Военные базы ВС РФ должны быть размещены в освобожденной Запорожской области на постоянной основе, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. «Это станет гарантом безопасности региона от попыток внешней агрессии и террора украинских националистов», — пояснил он.
Сегодня, 08:17
В освобожденных городах и населенных пунктах Харьковской области заработали центральные рынки. Раньше торговля велась стихийно, никто не следил за выполнением санитарных норм и не было организованных поставок. Теперь продавать свои товары могут в том числе и местные фермеры.
Сегодня, 08:14
В ходе боевых действий на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) погибла группа наемников в составе двух человек из США, а также канадца и шведа, воевавших на стороне Киева. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на «командира иностранных бойцов» по имени Руслан Мирошниченко.
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