ВСУ обстреляли из «Градов» два района Донецка. Онлайн спецоперации 24 июля

ВСУ продолжают обстреливать Донбасс западным оружием. В ночь на воскресенье украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Красный Луч в ЛНР. Власти Запорожья высказались за постоянную дислокацию ВС РФ в регионе, чтобы обеспечить безопасность. В то же время на Украине умирают иностранные наемники: Politico сообщает, что в ходе боевых действий погибли двое американцев, канадец и швед. Освобожденные территории постепенно возвращаются к мирной жизни: в Харьковской области заработали центральные рынки, где в том числе могут продавать товар местные фермеры. Что происходит на Украине, в России и в мире 24 июля 2022-го на фоне спецоперации по защите Донбасса — в прямой трансляции «Известий».