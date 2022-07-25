Гривну выведут из оборота в Херсонской области. Онлайн спецоперации 25 июля

Российские военные за выходные нанесли несколько мощных ударов по военной инфраструктуре Украины, в частности, поразили украинский военный корабль и склад американских противокорабельных ракет в порту Одессы. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, эти удары — часть подготовки к новому этапу специальной военной операции. Тем временем замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о прекращении существования Украины как государства. А подавший в отставку британский премьер Борис Джонсон намерен встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве. Что происходит на Украине, в России и в мире 25 июля 2022 года на фоне спецоперации по защите Донбасса — в прямой трансляции «Известий».