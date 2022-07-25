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Гривну выведут из оборота в Херсонской области. Онлайн спецоперации 25 июля

Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»
Фото: РИА Новости
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Российские военные за выходные нанесли несколько мощных ударов по военной инфраструктуре Украины, в частности, поразили украинский военный корабль и склад американских противокорабельных ракет в порту Одессы. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, эти удары — часть подготовки к новому этапу специальной военной операции. Тем временем замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о прекращении существования Украины как государства. А подавший в отставку британский премьер Борис Джонсон намерен встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве. Что происходит на Украине, в России и в мире 25 июля 2022 года на фоне спецоперации по защите Донбасса — в прямой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 09:19
Украинские военные 70 раз вели обстрелы по территории ДНР за сутки, всего выпущено 482 единицы различных боеприпасов. Об этом сообщает представительство республики в СЦКК.
Сегодня, 09:07
Сегодня, 08:57
ФСБ сорвала операцию украинской военной разведки по угону боевых самолетов ВКС России, курируемую спецслужбами стран НАТО.
Сегодня, 08:34
Референдум о статусе Запорожской области может состояться в первой половине сентября, передают РИА Новости. Не исключено, что референдумы в Запорожской и Херсонской областях могут пройти в один день.
Сегодня, 08:31
Украинские войска в 3:00 обстреляли город Алчевск (ЛНР), выпустив пять ракет ракеты из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом говорится в сводке представитеьства республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК). Тем временем в ДНР мирная жительница погибла в результате обстрела Егоровки, сообщили в штабе территориальной обороны республики.
Сегодня, 08:20
Украинскую гривну выведут из оборота на территории Херсонской области, в обращении останется только российский рубль, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
Сегодня, 08:10
СК РФ установил свыше 220 человек, причастных к преступлениям против мира и безопасности, не имеющим срока давности. В их числе — представители высшего командования Вооруженных сил Украины, а также командиры воинских подразделений, обстреливавших мирное население.
Сегодня, 08:01
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