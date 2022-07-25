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В Херсоне заявили о прекращении существования Украины как государства

Замглавы ВГА Херсона Стремоусов: Украина как государство уже не существует
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Фото: Global Look Press/Sergei Chuzavkov
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В Херсонской области завили об окончательном упадке государственного режима Украины. Такую позицию занял заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

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«Украины как государства фактически уже не существует. Если говорить объективно, то сейчас там просто идет разворовывание всех тех денег, которые Запад им передает», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее, 23 июля, замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева назвала предстоящий референдум по вопросу воссоединения с Россией шансом выйти с «дикого поля».

Она подчеркнула, что люди готовы строить новую цивилизацию на территории, которую с 1991 года «методично лишали исторической памяти, промышленности и будущего». Губарева также назвала референдум легальным способом вернуть народу его землю.

Замглавы ВГА подчеркнула, что сотни тысяч херсонцев смогут продемонстрировать свою позицию. Она отметила, что жители города часто говорят о поддержке курса в состав России.

Ранее в этот день сообщалось, что в Херсонской области создается избирательная комиссия для проведения референдума по вхождению в РФ. В администрации подчеркнули, что регион возвращается к мирной жизни и возрождению традиционных человеческих ценностей.

До этого, 6 июля, глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что подготовка к референдуму в области уже идет.

29 июня о начале подготовки к референдуму о присоединении к РФ заявил замглавы ВГА региона Кирилл Стремоусов. 28 июня в Херсонской области заработал российский ЗАГС, а с 1 мая регион ввел в обращение рубли.

Как отметил 14 июня замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, Херсонская область фактически уже является регионом Российской Федерации. По мнению Стремоусова, жителям Херсонской области нужно перестраиваться, получать паспорта граждан РФ «и помнить, что там нам будет действительно по-домашнему приятно и хорошо».

В конце мая стало известно, что Херсонская область хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России. 11 июня первые 25 российских паспортов вручили жителям региона.

25 мая президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российских паспортов для жителей Херсонской и Запорожской областей, которые выразили желание стать гражданами РФ.

14 июля Лукашенко заявил, что Украина была потеряна, когда киевские власти отказались от славянской идентичности. По его словам, расширение НАТО на восток раскидало славян по разные стороны баррикад и главный удар был нанесен восемь лет назад в белорусско-российско-украинское братство.

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