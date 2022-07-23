В Херсонской области создадут избирком для проведения референдума по вхождению в РФ

В Херсонской области создается избирательная комиссия для проведения референдума по вхождению в РФ. Об этом в субботу, 23 июля, сообщили в пресс-службе военно-гражданской администрации (ВГА) региона.

«Создается избирательная комиссия Херсонской области в составе семи членов со сроком полномочий три года и объявляется прием предложений по кандидатурам», — говорится в Telegram-канале ВГА.

Отмечается, что освобожденная Херсонская область имеет полное право высказать свое мнение о будущем региона. Регион возвращается к мирной жизни и возрождению традиционных человеческих ценностей, подчеркнули в администрации.

«Миссия нашего края — одним из первых на постмайданной Украине уйти от дезинтеграции двух братских народов к их объединению», — заключили в ВГА.

Ранее в этот день в Запорожской области подписали указ об избирательной комиссии для проведения референдума о вхождении в состав РФ.

6 июля глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что подготовка к референдуму в области уже идет. 29 июня о начале подготовки к референдуму о присоединении к РФ заявил замглавы ВГА региона Кирилл Стремоусов. По его мнению, Херсонская область примет решение и присоединится к России.

В конце мая сообщалось, что область хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».