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Глава ВГА Херсонской области заявил о подготовке к референдуму

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Родионов
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Подготовка к референдуму в Херсонской области уже идет. Об этом 6 июля заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо.

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«Это на сегодняшний день самая главная задача временных военно-гражданских администраций, и подготовка, по сути, уже идет. <...> Направление одно — организация проведения референдума», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».

Ранее, 29 июня, о начале подготовки к референдуму о присоединении к РФ заявил замглавы ВГА региона Кирилл Стремоусов. По его мнению, Херсонская область примет решение и присоединится к России.

С 1 мая регион ввел в обращение рубли. На время переходного периода, который составит около четырех месяцев, здесь в обращении находятся и рубль, и гривна, после чего расчеты будут осуществляться уже полностью в рублях.

Также с начала мая операторы Херсона, Скадовска и Новой Каховки присоединились к российскому интернету после того, как Киев отключил связь в приграничных областях.

В конце мая сообщалось, что область хочет войти в состав РФ и свое будущее видит в составе России. В настоящее время в регионе уже стартовал процесс выдачи российских паспортов.

Также отмечалось, что референдум в Херсонской области по вхождению в состав России планируется провести в 2022 году. При этом власти региона исключили возвращение освобожденного от украинских националистов региона обратно под контроль Украины.

Херсонская область перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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