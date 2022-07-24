Херсонские власти назвали референдум шансом выйти с «дикого поля»

Референдум по вопросу воссоединения с Россией станет шансом выйти с «дикого поля». Об этом в субботу, 23 июля, заявила замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева.

«Земли Новороссии осваивались при Екатерине II. Тогда это было «дикое поле» после русско-турецкой войны. Здесь не было ни людей, ни дорог. Ровным счетом ничего. Спустя несколько веков история повторяется. Мы строим цивилизацию на территории, которую с 1991 года методично лишали исторической памяти, промышленности и будущего… Референдум — это наш шанс выйти с «дикого поля», — написала она в своем Telegram-канале.

Губарева также назвала референдум легальным способом вернуть народу его землю.

Замглавы ВГА подчеркнула, что сотни тысяч херсонцев смогут продемонстрировать свою позицию. Она отметила, что жители города часто говорят о поддержке курса в состав России.

Ранее в этот день сообщалось, что в Херсонской области создается избирательная комиссия для проведения референдума по вхождению в РФ. В администрации подчеркнули, что регион возвращается к мирной жизни и возрождению традиционных человеческих ценностей.

До этого, 6 июля, глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что подготовка к референдуму в области уже идет.

29 июня о начале подготовки к референдуму о присоединении к РФ заявил замглавы ВГА региона Кирилл Стремоусов. 28 июня в Херсонской области заработал российский ЗАГС, а с 1 мая регион ввел в обращение рубли.

Как отметил 14 июня замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, Херсонская область фактически уже является регионом Российской Федерации. По мнению Стремоусова, жителям Херсонской области нужно перестраиваться, получать паспорта граждан РФ «и помнить, что там нам будет действительно по-домашнему приятно и хорошо».

В конце мая стало известно, что Херсонская область хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России. 11 июня первые 25 российских паспортов вручили жителям региона.

25 мая президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российских паспортов для жителей Херсонской и Запорожской областей, которые выразили желание стать гражданами РФ.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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