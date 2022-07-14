Реклама
Прямой эфир
Мир
В Саудовской Аравии выявили первый случай заражения оспой обезьян
Мир
Президент Шри-Ланки подал заявление об отставке по электронной почте
Мир
Киев требует от мобилизованных отказываться от прохождения медкомиссии
Экономика
США разрешили связанные с удобрениями и продовольствием транзакции с РФ
Мир
Россия прекратила взаимодействие с Северным советом министров
Общество
РГГУ начал переход к автономному статусу
Политика
Президент Италии отказался принять отставку премьер-министра Драги
Общество
Губернатор Брянской области сообщил об обстрелах погранпоста
Мир
ЕС одобрит военную помощь Украине на €500 млн
Экономика
СДЭК выступил против запрета на въезд европейских фур в Россию
Экономика
Путин подписал закон об отмене НДФЛ при продаже золота

Лукашенко объяснил потерю Украины отказом Киева от славянской идентичности

Лукашенко: Украина была потеряна после отказа от славянской идентичности
0
Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина была потеряна, когда киевские власти отказались от славянской идентичности. Об этом в четверг, 14 июля, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии фестиваля «Славянский базар» в Витебске.

Польше всех надо: Лукашенко заявил о попытках расчленить Украину
Зачем Путин снова встретился с белорусским коллегой и почему Киев может обратиться к Москве и Минску за помощью

«Как бы сегодня ни переворачивали историю с ног на голову, мы потеряли Украину задолго до начала специальной операции [в Донбассе] — тогда, когда ее политики сами отказались от славянской идентичности», — приводит слова Лукашенко «БелТА».

По его словам, расширение НАТО на восток раскидало славян по разные стороны баррикад и главный удар был нанесен восемь лет назад в самое сердце славянского мира — в белорусско-российско-украинское братство.

«Мы даже не могли представить, что с политической карты исчезнет Югославия, а постсоветское пространство погрузится в череду вооруженных конфликтов, а блок НАТО расширится на восток», — отметил белорусский президент.

В то же время он выразил надежду, что «украинский народ вернется в свою семью». Лукашенко также подчеркнул, что украинский язык звучал и всегда будет звучать на фестивале «Славянский базар», независимо от политической ситуации.

Ранее, 2 июля, белорусский лидер заявил, что Западная Европа выращивает на Украине монстра. Он указал, что Запад сначала вырастил монстра в фашистской Германии, а теперь преследует ту же цель в Киеве.

Кроме того, в этом месяце выступая на церемонии возложения венка в мемориальном комплексе «Курган славы» по случаю Дня независимости страны, Лукашенко отметил, что Белоруссия — единственная страна, которая поддерживает Россию в борьбе с нацизмом, и будет это делать впредь.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022