Украина была потеряна, когда киевские власти отказались от славянской идентичности. Об этом в четверг, 14 июля, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии фестиваля «Славянский базар» в Витебске.

«Как бы сегодня ни переворачивали историю с ног на голову, мы потеряли Украину задолго до начала специальной операции [в Донбассе] — тогда, когда ее политики сами отказались от славянской идентичности», — приводит слова Лукашенко «БелТА».

По его словам, расширение НАТО на восток раскидало славян по разные стороны баррикад и главный удар был нанесен восемь лет назад в самое сердце славянского мира — в белорусско-российско-украинское братство.

«Мы даже не могли представить, что с политической карты исчезнет Югославия, а постсоветское пространство погрузится в череду вооруженных конфликтов, а блок НАТО расширится на восток», — отметил белорусский президент.

В то же время он выразил надежду, что «украинский народ вернется в свою семью». Лукашенко также подчеркнул, что украинский язык звучал и всегда будет звучать на фестивале «Славянский базар», независимо от политической ситуации.

Ранее, 2 июля, белорусский лидер заявил, что Западная Европа выращивает на Украине монстра. Он указал, что Запад сначала вырастил монстра в фашистской Германии, а теперь преследует ту же цель в Киеве.

Кроме того, в этом месяце выступая на церемонии возложения венка в мемориальном комплексе «Курган славы» по случаю Дня независимости страны, Лукашенко отметил, что Белоруссия — единственная страна, которая поддерживает Россию в борьбе с нацизмом, и будет это делать впредь.