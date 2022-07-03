Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Курске ПВО сбила два украинских беспилотника «Стриж»
Общество
После серии хлопков в Белгороде пять частных домов были полностью разрушены
Мир
В ЛНР заявили о критических потерях украинской армии
Мир
Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии
Мир
Украинские силовики обстреляли Куйбышевский район Донецка
Общество
Июльская температура в Москве будет выше климатической нормы
Мир
Google будет удалять данные о местоположении при посещении клиник абортов
Мир
CNN сообщила о планах Трампа объявить в июле об участии в выборах 2024 года
Экономика
В Японии заявили о механизме снижения стоимости российской нефти вдвое
Мир
Очередь на получение гражданства РФ в Мелитополе растянулась на 1,5 месяца
Мир
Парламент Узбекистана одобрил указ президента о введении режима ЧП в Каракалпакии

Лукашенко заявил о поддержке России в борьбе с нацизмом

Лукашенко: Белоруссия — единственная страна, поддерживающая РФ в борьбе с нацизмом
0
Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Белоруссия — единственная страна, которая поддерживает Россию в борьбе с нацизмом, и она будет это делать впредь. Об этом 3 июля заявил президент республики Александр Лукашенко, выступая на церемонии возложения венка в мемориальном комплексе «Курган славы» по случаю Дня независимости страны.

Союзный уговор: как еще Россия и Белоруссия могут интегрироваться
И о чем министр иностранных дел РФ рассказал студентам университета в Минске

«Нас сегодня упрекают, что мы единственная страна в мире, которая поддерживает Россию в ее борьбе против нацизма. Мы поддерживали и будем поддерживать Россию», — сказал он.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин направил Лукашенко поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости Белоруссии. Российский лидер отметил, что эта дата, связанная с освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году, имеет непреходящее значение не только для белорусов, но и для россиян.

Путин также выразил уверенность, что Москва и Минск будут и дальше наращивать конструктивные двусторонние связи, совершенствовать институты Союзного государства и продвигать интеграционные процессы на евразийском пространстве.

Вместе с тем 17 июня Лукашенко заявил о нейтралитете Белоруссии в спецоперации России в Донбассе. Он указал на то, что Путин никогда не просил его армию участвовать в военных действиях на Украине. При этом белорусский лидер отметил, что западные страны, вероятно, хотели бы вовлечения Минска в украинский конфликт.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022