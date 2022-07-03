Лукашенко заявил о поддержке России в борьбе с нацизмом

Белоруссия — единственная страна, которая поддерживает Россию в борьбе с нацизмом, и она будет это делать впредь. Об этом 3 июля заявил президент республики Александр Лукашенко, выступая на церемонии возложения венка в мемориальном комплексе «Курган славы» по случаю Дня независимости страны.

«Нас сегодня упрекают, что мы единственная страна в мире, которая поддерживает Россию в ее борьбе против нацизма. Мы поддерживали и будем поддерживать Россию», — сказал он.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин направил Лукашенко поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости Белоруссии. Российский лидер отметил, что эта дата, связанная с освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году, имеет непреходящее значение не только для белорусов, но и для россиян.

Путин также выразил уверенность, что Москва и Минск будут и дальше наращивать конструктивные двусторонние связи, совершенствовать институты Союзного государства и продвигать интеграционные процессы на евразийском пространстве.

Вместе с тем 17 июня Лукашенко заявил о нейтралитете Белоруссии в спецоперации России в Донбассе. Он указал на то, что Путин никогда не просил его армию участвовать в военных действиях на Украине. При этом белорусский лидер отметил, что западные страны, вероятно, хотели бы вовлечения Минска в украинский конфликт.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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