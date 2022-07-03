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Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин 3 июля поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем независимости Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

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Российский лидер отметил, что эта дата, связанная с освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году, имеет непреходящее значение не только для белорусов, но и для россиян.

«Наши братские народы, сражаясь плечом к плечу, внесли решающий вклад в Победу над нацизмом. Важно, что сегодня граждане России и Беларуси сохраняют и укрепляют узы дружбы и взаимопомощи. Развивая отношения стратегического партнерства и союзничества, наши страны вместе преодолевают серьезные испытания и отстаивают свои интересы на мировой арене», — сказано в телеграмме Путина.

Президент РФ выразил уверенность, что Москва и Минск будут и дальше наращивать конструктивные двусторонние связи, совершенствовать институты Союзного государства и продвигать интеграционные процессы на евразийском пространстве.

1 июля Путин заявил, что все попытки западных стран политически и санкционно давить на РФ лишь подталкивают ее ускорить объединительные процессы с Белоруссией. Он подчеркнул, что «сообща проще минимизировать ущерб от принимаемых незаконных санкций, легче осваивать выпуск востребованной продукции, нарабатывать новые компетенции и расширять сотрудничество с дружественными странами».

Также Путин назвал взаимоотношения между двумя государствами примером «образцового уровня стратегического партнерства и союзничества». Президент РФ указал на сохранность и приумножение традиций «крепкой дружбы и взаимовыручки» и взаимную выгоду и равноправность интеграции Союзного государства.

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