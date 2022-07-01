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Путин рассказал об объединительных процессах РФ и Белоруссии из-за Запада

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Все попытки западных стран политически и санкционно давить на РФ лишь подталкивают ее ускорить объединительные процессы с Белоруссией. Такое заявление в пятницу, 1 июня, сделал российский лидер Владимир Путин в обращении к участникам IX Форума регионов России и Белоруссии.

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«Сообща проще минимизировать ущерб от принимаемых незаконных санкций, легче осваивать выпуск востребованной продукции, нарабатывать новые компетенции и расширять сотрудничество с дружественными странами», — добавил Путин.

При этом, по его словам, Россия ставит перед собой задачу поддержать воплощение в жизнь множество инвестиционных белорусских проектов.

Тогда же Владимир Путин назвал взаимоотношения между двумя государствами примером «образцового уровня стратегического партнерства и союзничества». Так, президент РФ указал на сохранность и приумножение традиций «крепкой дружбы и взаимовыручки» и взаимную выгоду и равноправность интеграции Союзного государства.

Он отметил сотрудничество двух стран в политике, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимное уважение, поддержку и учет интересов, на которых оно строится.

25 июня в Санкт-Петербурге прошли переговоры Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. По их итогам было объявлено, что Москва передаст Минску комплексы «Искандер-М» и поможет с ответом на угрозы со стороны НАТО. По словам российского лидера, все вопросы по поводу создания Союзного государства также были урегулированы.

16 июня государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в интервью «Известиям» заявил, что сближение национальных законодательств России и Белоруссии в рамках Союзного государства касается работы в поддержку экономической интеграции. В качестве примера Мезенцев напомнил, что в 2022 году начинает работу таможенный орган Союзного государства.

28 апреля Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия строят единое Союзное государство, в которое захотят войти и другие республики. Он отметил, что видит со стороны российских регионов большую заинтересованность в развитии сотрудничества с Белоруссией.

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