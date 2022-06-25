Россия передаст Белоруссии комплексы «Искандер-М»

В течение ближайших месяцев Москва передаст Минску комплексы «Искандер-М». Об этом 25 июня сообщил президент России Владимир Путин на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге.

«Как мы с вами и договаривались, вы ставили вопрос об этом, решение у нас принято. Мы в течение ближайших месяцев передадим Белоруссии ракетно-тактические комплексы «Искандер-М», которые, как известно, как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и ядерном исполнении», — заявил российский лидер.

19 мая Лукашенко заявил о том, что Минск купил у Москвы «нужное количество» зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» и «Искандер» для вооружения белорусской армии. По его словам, это оружие может нанести колоссальный ущерб противнику.

ОТРК «Искандер» — это высокоточное оружие, дальность стрельбы которого доходит до 500 км. Боевая часть ракеты «Искандера» может уничтожить почти любую цель: командные пункты противника, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны.

В арсенале ОТРК как баллистические, так и крылатые ракеты, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи и являются практически неуязвимыми для систем ПВО противника. Крылатая ракета может идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности, засечь ее невозможно.

С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения, разведки и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.