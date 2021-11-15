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Один на всех: для «Искандеров» и С-500 создали универсального доставщика боеприпасов

Унифицированная транспортно-заряжающая машина сможет обеспечивать боевые системы разного типа
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Один на всех: для «Искандеров» и С-500 создали универсального доставщика боеприпасов
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2021-11-14 19:10:16
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С-500, «Искандер» и «Торнадо» смогут пополнять боекомплект в самой труднодоступной местности. Для этих целей они получат универсальные тягачи-вездеходы для перевозки тяжелых дальнобойных ракет, сообщили источники «Известий» в Минобороны. Эти машины могут доставлять на боевые позиции изделия весом в несколько тонн и отличаются повышенной проходимостью. Также они способны с максимальной загрузкой преодолеть любое бездорожье и совершать скоростные марши по шоссе. Эксперты отмечают, что унифицированная сразу для нескольких систем техника повысит боеспособность подразделений — как ракетных, так и сил ПВО.

Не только ПВО

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Как рассказали «Известиям» источники в Минобороны, речь идет о вездеходах, разработанных в рамках ОКР «Такелажник». Новые транспортно-заряжающие машины (ТЗМ) в этом году прошли государственные испытания и были заказаны военным ведомством. Большой плюс этой техники — ее унификация и взаимозаменяемость. Она позволит подвозить боеприпасы и перезаряжать сразу несколько боевых систем — от С-500 «Прометей» до оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» и реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо». Будет легче устранить поломку или заменить потерянную машину обеспечения для каждой из этих систем вооружения, что сделает более надежной доставку боекомплектов.

По словам собеседников редакции, унификация упростит логистику и серьезно увеличит возможности по подвозу крупногабаритных боеприпасов не только для частей ПВО, но и ракетных подразделений.

По данным источников «Известий», новая машина сделана на основе высокопроходимого многоосного тягача, что позволит доставлять ракеты на позиции в самой труднодоступной местности. Также она получила частичное бронирование. Ее кузов оборудован специальным закрытым отсеком для перевозки и хранения ракет, который гарантирует безопасность перевозок в любых климатических условиях. Кроме того, машина оснащена специальным устройством для перегрузки боеприпасов.

Один на всех
«КамАЗ» 65221 «Батыр»

«КамАЗ» 65221 «Батыр»

Фото: «КамАЗ»

Сейчас в российской армии к специальной технике, обслуживающей боевые системы, относятся с особым вниманием. Известно, что ранее военное ведомство закупило для перевозки габаритных боеприпасов «КамАЗ» 65221 «Батыр». Эта высокопроходимый тягач с колесной формулой 6Х6, который может тащить прицеп с грузом более 60 т.

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Современные боевые действия отличаются скоротечностью и высокой интенсивностью, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Хлопотов.

— В таких условиях нужно быстро наносить молниеносные удары по противнику, используя всю свою огневую мощь, — считает эксперт. — После этого надо быстро менять позиции, чтобы избежать ответного огневого воздействия. В таком бою значение ускорения перезарядки возрастает кратно. Немаловажно и своевременное снабжение боевых систем боеприпасами — оставшись без них, военная техника не будет представлять опасность для врага. Сокращение количества типов машин также принято считать плюсом. Так проще обслуживать автопарк.

Ранее Минобороны сообщало, что в этом году было проведено несколько учений частей, на вооружении которых стоят «Искандеры». В частности, ракетчики 58-й общевойсковой армии Южного военного округа отрабатывали не только пуски, но и действия по приему боеприпасов, их последующую погрузку на ТЗМ и перезарядку комплексов. В учениях было задействовано более 50 единиц техники.

Один на всех
Реактивная система залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С»

Реактивная система залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С»

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Летом этого года реактивные дивизионы «Торнадо-С» Западного военного округа на маневрах отрабатывали не только ведение огня, но и подвоз боеприпасов на новые позиции, а также перезарядку. В маневрах приняли участие около 500 военнослужащих и 50 единиц техники.

Опередить противника

Новые ТЗМ должны повысить боевую эффективность систем вооружения, от которых многое зависит на поле боя. При нападении средства противовоздушной обороны вступают в бой одними из первых. Частям ПВО придется отбивать массированные атаки самолетов и ракет противника.

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ЗРС С-500 «Прометей» создается как раз для уничтожения ракет и космических аппаратов на околоземных орбитах, а также может ликвидировать цели, летящие на гиперзвуке. Она передвигается на колесном ходу, но при этом ее можно перебрасывать на борту военно-транспортных самолетов. Это дает возможность доставить «Прометей» в любую точку страны, чтобы усилить там ПВО и ПРО.

В боекомплект «Прометеев» планируется включить несколько типов ракет. С аэродинамическими целями будут бороться 40Н6, которыми уже оснащаются С-400. Сообщалось, что для поражения баллистических ракет на заатмосферном участке и в ближнем космосе будут применяться 77Н6 с обычной и ядерной боевой частью. Обозначения других боеприпасов пока не назывались. Ожидается, что систему примут на вооружение в этом году.

Дальность полета ракет модернизированного комплекса «Искандер-М» составляет до 500 км, что позволяет наносить удары вглубь атакующих или оборонительных порядков противника. «Искандеры» предназначены для уничтожения важных целей в тылу противника — ракетных и комплексов ПВО, реактивных систем залпового огня и дальнобойной артиллерии, аэродромов и командных пунктов.

Один на всех
Новейшая зенитная ракетная система С-500

Новейшая зенитная ракетная система С-500

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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На вооружении комплексов есть крылатые ракеты — после выхода США из договора по РСМД Россия может базировать такое оружие и на земле. Скорость полета ее боеприпасов составляет около 2 тыс. м/сек. Площадь поражения боевой частью одной ракеты комплекса «Искандер-М» — примерно 25 тыс. кв. м — это по размерам сопоставимо с площадью двух футбольный полей.

ОТРК «Искандер-М» может наносить ракетные удары на дальностях от 50 до 500 км с отклонением от точки наведения не более десяти метров.

Также на вооружении российской армии стоят РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С». Самая мощная из них — дальнобойная 300 мм РСЗО «Торнадо-С». В 2015 году комплекс прошел государственные испытания, а в 2016-м был принят на вооружение армии. Он предназначен для уничтожения бронетехники, живой силы, инженерных сооружений, аэродромов, командных пунктов, артиллерийских и ракетных подразделений противника. РСЗО позволяет вести огонь на дальность до 120 км и накрывать площадь более 60 га. Может вести огонь как одиночными реактивными снарядами, так и полным залпом из 12 ракет.

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