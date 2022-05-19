Лукашенко рассказал о покупке у РФ комплексов «Искандер» и С-400
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск купил у Москвы «нужное количество» комплексов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» и «Искандер».
«Мы договорились с Путиным (Владимиром Путиным, президентом России. — Ред.), мы купили у вас нужное количество этих «Искандеров», С-400, вооружили нашу армию. Сейчас это уже совсем другая армия с таким вооружением. По крайней мере неприемлемый ущерб это оружие может нанести, колоссальный», — заявил Лукашенко на встрече с губернатором Нижегородской области РФ Глебом Никитиным.
Глава Белоруссии в феврале заявлял, что страна заинтересована в получении одного-двух дивизионов зенитных ракетных комплексов С-400, а также оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».
В сентябре 2021 года Лукашенко заявлял, что Россия поставит республике десятки самолетов, вертолетов, средства противовоздушной обороны (ПВО) и, возможно, зенитно-ракетные комплексы С-400. На какие средства будут осуществлены закупки вооружений, он не уточнил.
В августе глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев отметил, что вопрос о поставке Белоруссии российских систем ПВО С-400 пока не перешел в практическую плоскость. По его словам, Москва готова оперативно рассмотреть этот вопрос в случае необходимости.
С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения, разведки и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.