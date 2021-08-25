В Москве прокомментировали возможную заявку Минска на поставку С-400

Вопрос о поставке Белоруссии российских систем ПВО С-400 пока не перешел в практическую плоскость, но Москва готова оперативно рассмотреть этот вопрос в случае необходимости. Об этом, выступая на форуме «Армия-2021» 25 августа, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.

«В практическую плоскость вопрос еще не перешел, но с такой братской страной, как Беларусь, мы не видим причин прохладно к этому относиться», — сказал он.

Вместе с тем Шугаев подчеркнул, что в случае поступления в установленном порядке обращения по поставкам этой системы от белорусской стороны оно будет обработано в кратчайшие сроки.

9 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск заинтересован в получении российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400.

В тот же день белорусский лидер указал, что в случае опасности развязывания новой мировой войны российские Вооруженные силы (ВС) будут размещены в Белоруссии.

При этом Лукашенко отметил, что Россия не будет размещать в Белоруссии свое ядерное оружие, так как в этом нет смысла. По словам белорусского лидера, у Москвы и Минска жесткий военно-политический союз.

Ранее, 24 июня, первый замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Андрей Бойцов рассказал, что Россия готова по просьбе Минска в кратчайшее время рассмотреть возможность поставок в Белоруссию систем С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1».

С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения, разведки и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.