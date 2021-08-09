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Лукашенко заявил о желании Минска получить российский ЗРК С-400

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Минск заинтересован в получении российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400. Об этом 9 августа заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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«Очень правильно поднят вопрос по С-400. Такой вопрос поставлен перед президентом России, о том, чтобы [купить] по какой-то по сходной цене, в кредит. Потому что таких денег у нас нет, но мы ведем с ним диалог о том, чтобы С-400 были поставлены в республику Беларусь. <…> С-400 вызывает у нас большой интерес. И я уверен, что мы эти комплексы получим. Тем более что мы сэкономили на АЭС приличные деньги», — заявил белорусский лидер на встрече с журналистами и представителями общественности.

Также Лукашенко отметил, что деньги, сэкономленные на строительстве БелАЭС можно будет направить на приобретение вооружения у России, в том числе С-400.

Также в понедельник Лукашенко заявил, что в случае опасности развязывания новой мировой войны российские Вооруженные силы (ВС) будут размещены в Белоруссии.

При этом Лукашенко отметил, что Россия не будет размещать в Белоруссии свое ядерное оружие, так как в этом нет смысла. По словам белорусского лидера, у Москвы и Минска жесткий военно-политический союз.

Ранее, 24 июня, первый замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Андрей Бойцов рассказал, что Россия готова по просьбе Минска в кратчайшее время рассмотреть возможность поставок в Белоруссию систем С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1».

С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения, разведки и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

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