Лукашенко назвал условие для размещения российских военных в Белоруссии

В случае опасности развязывания новой мировой войны российские Вооруженные силы (ВС) будут размещены в Белоруссии. Об этом 9 июля рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Если будет нужно, то тут не просто будет база. Тут все Вооруженные силы РФ будут размещены, если нужно. В случае опасности развязывания новой мировой войны. Вот и всё», — сказал Лукашенко на встрече с журналистами и представителями общественности.

При этом Лукашенко отметил, что Россия не будет размещать в Белоруссии свое ядерное оружие, так как в этом нет смысла. По словам белорусского лидера, у Москвы и Минска жесткий военно-политический союз.

«Я бы был заинтересован, если бы здесь были размещены какие-то серьезные ракетные установки. Но их нельзя к театру военных действий непосредственно подвезти — прямо в огород натовцам, — потому что они будут обстреляны из самого обычного оружия и ракет не надо против них. Поэтому никогда Россия сюда не передвинет тем более ядерные боеголовки, так как они будут под обстрелом непосредственно с территорий Польши и Литвы», — добавил белорусский лидер.

Ранее 30 июля Лукашенко в ходе встречи с общественностью заявил о готовности разместить в стране Вооруженные силы России, если это будет необходимо для обеспечения безопасности Союзного государства. Вместе с тем он отметил, что в настоящий момент в этом нет необходимости.

Также Лукашенко указал, что вдоль границ Белоруссии методично наращивается наступательная военная инфраструктура НАТО. По его словам, республика, будучи связующим звеном между Западом и Востоком, попала в «эпицентр цивилизационного противостояния».

В Кремле в тот же день указали, что власти Белоруссии не обращались к российским властям по поводу возможности размещения в республике вооруженных сил РФ.