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Лукашенко отметил наращивание сил НАТО вдоль границ Белоруссии

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Вдоль границ Белоруссии методично наращивается наступательная военная инфраструктура НАТО. Об этом сообщил в пятницу, 30 июля, президент республики Александр Лукашенко.

«Наша страна, будучи связующим звеном между Западом и Востоком, попала в эпицентр цивилизационного противостояния. Мы не сгущаем краски, а констатируем факт: вдоль наших границ методично наращивается наступательная военная инфраструктура НАТО», — приводит БелТА слова белорусского лидера.

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Ранее, 28 июля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о серьезной тревоге, которую вызывает рост боевого потенциала НАТО вблизи границ России и Белоруссии. Спустя день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что действия НАТО обязывают Россию принимать меры для обеспечения собственной безопасности.

14 июля замсекретаря Совета безопасности России Михаил Попов рассказал, что военнослужащие НАТО отрабатывали преодоление российских защитных зон в Черноморском и Балтийском регионах в ходе многонациональных учений Defender Europe – 2021, которые прошли с марта по июнь.

23 июня Шойгу также отметил, что страны Североатлантического альянса отрабатывают переброску войск к границам России и Белоруссии.

В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что для обеспечения безопасности РФ будет совершенствовать армию и вести содержательный диалог со всеми партнерами.

В начале июня министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что у НАТО есть злонамеренные планы в отношении РФ. Он добавил, что одним из обязательств, взятых Североатлантическом альянсом, является прекращение приближения НАТО к границам России.

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