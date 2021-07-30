В Кремле заявили об отсутствии обращения Минска к РФ разместить войска

Власти Белоруссии не обращались к российским властям по поводу возможности размещения в республике вооруженных сил РФ. Об этом сообщил в ходе беседы с журналистами пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Никаких обращений на этот счет от Белоруссии не было. Вы знаете, что это возможно только после официального обращения руководства одной страны к руководству другой страны. На этот счет существуют определенные законом процедуры, определенные законом полномочия. Каких-либо обращений от Белоруссии на этот счет не было», — сказал представитель Кремля в пятницу, 30 июля.

Ранее в этот день президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с общественностью заявил о готовности разместить в стране Вооруженные силы России, если это будет необходимо для обеспечения безопасности Союзного государства. Вместе с тем он отметил, что в настоящий момент в этом нет необходимости.

Также Лукашенко указал, что вдоль границ Белоруссии методично наращивается наступательная военная инфраструктура НАТО. По его словам, республика, будучи связующим звеном между Западом и Востоком, попала в «эпицентр цивилизационного противостояния».

15 июля глава белорусского кабмина Роман Головченко и премьер-министр России Михаил Мишустин провели телефонный разговор, во время которого обсудили углубление интеграции в рамках Союзного государства. В пресс-службе белорусского правительства сообщали, что премьеры затронули вопрос реализации договоренностей, достигнутых в ходе встречи президентов двух стран, по противодействию санкционному давлению.

На форуме регионов двух стран 1 июля президент РФ Владимир Путин в ходе мероприятия заявил о намерении развивать многоплановые отношения с Белоруссией. Путин также рассказал о близких союзнических отношениях между странами. По его словам, отношения Москвы и Минска строятся на принципах взаимного уважения.

Договор о создании Союзного государства между Россией и Белоруссией вступил в силу 26 января 2000 года. В декабре 2019 года, к 20-летию документа, предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты около 30 отраслевых дорожных карт.