Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург на переговоры с Путиным

Президент Белоруссии в субботу, 25 июня, прилетел в Санкт-Петербург для того, чтобы провести личную встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

«Первый (Лукашенко — Ред.) прибыл на переговоры», — сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Отмечается, что встреча двух глав государств состоится в Константиновском дворце конгрессов.

Накануне, 24 июня, Лукашенко анонсировал «серьезные переговоры» с Путиным. Тогда же информацию подтвердила пресс-служба Кремля. На повестку вынесут вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, стратегического партнерства и союзничества, а также продвижения интеграционных процессов.

За день до этого появились данные о том, что президент Республики Беларусь прибыл в Россию с неформальным визитом. Тогда пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о планах Путина и Лукашенко провести неформальное общение в Завидово.

17 июня президент Белоруссии заявил о желании обсудить с Путиным ситуацию на Украине. Лукашенко отметил, что Москва никогда не просила его принять участие в спецоперации по защите Донбасса, в то время как западные страны подталкивают Белоруссию к конфликту.

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