Реклама
Прямой эфир
Мир
В Европарламенте заявили о победе России над Литвой в вопросе транзита
Культура
Pink Floyd решила продать права на свои песни за $500 млн
Мир
Шольц призвал готовиться к росту цен на энергоносители
Общество
В Москве заработали «комнаты прохлады»
Мир
Зеленский уволил послов в пяти странах
Мир
Союзные войска ЛНР и ВС РФ освободили завод и шахту в Лисичанске
Туризм
Визовые центры Греции в России продолжат работу в обычном режиме
Мир
Байден подписал закон об ужесточении контроля за оборотом оружия
Общество
В Сочи предупредили отдыхающих о риске нового выхода смерчей на сушу
Мир
В Филиппинском море нашли самый глубоко затонувший корабль
Мир
В Киевской области введут ежедневный комендантский час

Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург на переговоры с Путиным

0
Фото: ТАСС/Алексей Даничев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Белоруссии в субботу, 25 июня, прилетел в Санкт-Петербург для того, чтобы провести личную встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

Польше всех надо: Лукашенко заявил о попытках расчленить Украину
Зачем Путин снова встретился с белорусским коллегой и почему Киев может обратиться к Москве и Минску за помощью

«Первый (Лукашенко Ред.) прибыл на переговоры», сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Отмечается, что встреча двух глав государств состоится в Константиновском дворце конгрессов.

Накануне, 24 июня, Лукашенко анонсировал «серьезные переговоры» с Путиным. Тогда же информацию подтвердила пресс-служба Кремля. На повестку вынесут вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, стратегического партнерства и союзничества, а также продвижения интеграционных процессов.

За день до этого появились данные о том, что президент Республики Беларусь прибыл в Россию с неформальным визитом. Тогда пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о планах Путина и Лукашенко провести неформальное общение в Завидово.

17 июня президент Белоруссии заявил о желании обсудить с Путиным ситуацию на Украине. Лукашенко отметил, что Москва никогда не просила его принять участие в спецоперации по защите Донбасса, в то время как западные страны подталкивают Белоруссию к конфликту.

Новость дополняется

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022