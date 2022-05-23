Переговоры Путина и Лукашенко начались в Сочи

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко начались в Сочи 23 мая.

В ходе встречи российский лидер отметил, что вопросы безопасности и экономики требуют «глубокого» обсуждения. Кроме того, он предложил обсудить «дальнейшие процессы, связанные со строительством Союзного государства».

«Мы договорились провести отдельную встречу здесь, в Сочи, потому что... обстоятельства требуют такого серьезного разговора, глубокого. Имею в виду всё, что связано с вопросами безопасности в регионе, безопасности наших стран, ну и то, что связано с экономикой», — сказал Путин.

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20 мая в Кремле сообщили, что президенты России и Белоруссии в ходе переговоров 23 мая планируют обсудить развитие отношений двух стран с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства, а также международные вопросы.

16 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Лукашенко провели краткую беседу после саммита Организации Договора о коллективной безопасности. Встреча глав государств была без протокольной съемки, за закрытыми дверями. Политики обсудили три комплекса вопросов и договорились о полноформатной встрече в ближайшее время.