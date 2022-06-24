Лукашенко анонсировал переговоры с Путиным по «серьезной проблематике»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что проведет 25 июня «серьезные переговоры» с российским лидером Владимиром Путиным.

«Завтра мы с Владимиром Владимировичем как обычно проведем серьезные переговоры по серьезной проблематике. Но это будет завтра», — цитирует Лукашенко «БелТА».

Ранее в этот же день пресс-служба Кремля подтвердила, что в Санкт-Петербурге состоятся переговоры Путина и Лукашенко. Сообщалось, что политики обсудят вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, стратегического партнерства и союзничества, а также продвижения интеграционных процессов.

Накануне стало известно, что Лукашенко прибыл в Россию с неформальным визитом. Тогда пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о планах Путина и Лукашенко провести неформальное общение в Завидово.

17 июня президент Белоруссии заявил о желании обсудить с Путиным ситуацию на Украине. Лукашенко отметил, что Москва никогда не просила его принять участие в спецоперации по защите Донбасса, в то время как западные страны подталкивают Белоруссию к конфликту.

23 мая Путин и Лукашенко провели переговоры в Сочи. Политики обсудили вопросы безопасности и экономики, а также дальнейшие процессы, связанные с Союзным государством.