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Лукашенко прибыл в Россию с неформальным визитом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко находится в России с неформальным визитом. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в четверг, 23 июня.

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«Здесь находится с неформальной поездкой — сегодня, в четверг, и в пятницу — президент Белоруссии Лукашенко», — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, в четверг главы двух государств проведут неформальное общение в Завидове, передает НСН.

Ранее, 17 июня, белорусский лидер заявил о планах обсудить с Путиным ситуацию на Украине, пишет RT. Также он подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин никогда не просил его участвовать в спецоперации по защите Донбасса.

Лукашенко заявил, что армия республики не собирается вести боевые действия на Украине, но готова ответить на возможные удары со стороны Киева по белорусским объектам.

23 мая Путин и Лукашенко провели переговоры в Сочи. Политики обсудили вопросы безопасности и экономики, а также дальнейшие процессы, связанные с Союзным государством.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, где значительно обострилась обстановка в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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