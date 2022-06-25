Лукашенко попросил Путина помочь с зеркальным ответом на агрессию Запада

Белоруссию беспокоят тренировочные полеты самолетов США и НАТО, которые «готовятся нести ядерные боеголовки и ядерные заряды», заявил 25 июня президент Александр Лукашенко на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.



«Я прошу вас рассмотреть вопрос зеркального ответа на эти вещи. Без переборов. Они тренируют нести ядерные боеголовки — вы, пожалуйста, помогите нам хотя бы приспособить самолеты, которые у нас есть, которые могут нести ядерные заряды», — сказал он.

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