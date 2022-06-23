Шойгу заявил о необходимости укрепить оборону Союзного государства

Есть необходимость в укреплении обороноспособности Союзного государства России и Белоруссии, в том числе в части единой региональной системы ПВО. Об этом в четверг, 23 июня, сообщил Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным в Москве.

«Обстоятельства диктуют необходимость принятия срочных совместных мер по укреплению обороноспособности Союзного государства, повышению боеготовности региональной группировки войск (сил) и единой региональной системы ПВО», — заявил он.

Кроме того, по его мнению, Москва готова оказать Минску любую поддержку, поскольку считает его своим «важнейшим стратегическим партнером и ближайшим другом.

«Сегодня двустороннее военное сотрудничество развивается в условиях беспрецедентного давления Запада, необъявленной войны против наших стран», — сказал Шойгу.

Министр обороны РФ также пригласил Хренина на Московскую конференцию по безопасности и форум «Армия», которые должны состояться в этом году.

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