Реклама
Прямой эфир
Экономика
Цена газа в Европе превысила $1500 за тысячу кубометров впервые с марта
Экономика
В Минфине назвали санкции против России финансовой ядерной бомбой
Спорт
Американская синхронистка едва не утонула во время выступления на ЧМ в Венгрии
Экономика
Ростовские выпускники-отличники получат ипотеку под 1%
Мир
Путин заявил о востребованности БРИКС для выстраивания многополярного мира
Мир
Россияне смогут получить украинские визы в восьми городах
Мир
Число погибших из-за наводнений в Индии превысило 100
Авто
АвтоВАЗ начал выпускать упрощенные «Нивы»
Общество
В Москве на Троекуровском кладбище прошло прощание с Бурбулисом
Экономика
Nike решила полностью уйти из России
Мир
Горское и Золотое в ЛНР взяты в блокаду

Шойгу заявил о необходимости укрепить оборону Союзного государства

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Есть необходимость в укреплении обороноспособности Союзного государства России и Белоруссии, в том числе в части единой региональной системы ПВО. Об этом в четверг, 23 июня, сообщил Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным в Москве.

Без границ: полякам решили дать особый статус на Украине
Что означают равные права двух народов на территории одной страны

«Обстоятельства диктуют необходимость принятия срочных совместных мер по укреплению обороноспособности Союзного государства, повышению боеготовности региональной группировки войск (сил) и единой региональной системы ПВО», — заявил он.

Кроме того, по его мнению, Москва готова оказать Минску любую поддержку, поскольку считает его своим «важнейшим стратегическим партнером и ближайшим другом.

«Сегодня двустороннее военное сотрудничество развивается в условиях беспрецедентного давления Запада, необъявленной войны против наших стран», — сказал Шойгу.

Министр обороны РФ также пригласил Хренина на Московскую конференцию по безопасности и форум «Армия», которые должны состояться в этом году.

Новость дополняется.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022