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Мезенцев рассказал о сближении законодательств РФ и Белоруссии в 2024 году

Мезенцев: сближение нацзаконодательств РФ и Белоруссии касается работы в поддержку экономической интеграции
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Сближение национальных законодательств России и Белоруссии в рамках Союзного государства касается работы в поддержку экономической интеграции. Об этом в четверг, 16 июня, заявил в интервью «Известиям» государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Сближение национальных законодательств касается работы в поддержку экономической интеграции. Здесь те решения, о которых мы сейчас сказали, — 28 союзных программ как комплексный план развития интеграции определяет сближение позиций законодателя, в том числе по более чем 300 нормативным актам, которые должно принять правительство», — указал он.

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В качестве примера Мезенцев напомнил, что в 2022 году начинает работу таможенный орган Союзного государства. Также он добавил, что в настоящее время можно говорить о сближении подходов и выходе на единый инструментарий в валютном регулировании. По словам госсекретаря Союзного государства, это важно, особенно когда доллары и евро, по сути, перестали быть резервными валютами для многих партнеров, добавив, что это тоже результат западных интервенций и давления.

«Мы видим, что налоговые службы выходят на использование единого фундамента по прослеживаемости товаров. Уникальный результат, который востребован. В значительной степени учтен опыт ФНС РФ. Это первые результативные шаги, которые чувствуют тысячи коллективов, миллионы граждан наших стран ради достатка в домах, выхода на прибыль, расширения поставок белорусских товаров в РФ, производственных цепочек и учета достижений в рамках инженерных, научных, исследовательских школ, чтобы программы с импортозамещением были реализованы в ближайшие месяцы самым результативным и важным для предприятия способом, чтобы не останавливать конвейеры», — заключил Мезенцев.

Ранее, 12 июня, госсекретарь Союзного государства сообщил, что Россия и Белоруссия вышли на финишную прямую реализации 28 союзных программ. Он подчеркнул, что сейчас необходимо выстроить систему отношений, которая обеспечит гарантии континентальной и региональной безопасности.

28 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия строят единое Союзное государство, в которое захотят войти и другие республики. Он отметил, что видит со стороны российских регионов большую заинтересованность в развитии сотрудничества с Белоруссией.

В декабре 2021 года президент РФ Владимир Путин рассказал о прогрессе в сближении России и Белоруссии в рамках Союзного государства. По его словам, Лукашенко и его команда — непростые переговорщики, однако стороны «достигли понимания того, каким темпом и какими шагами» идти к дальнейшей интеграции. Странам сперва надо синхронизировать законодательство в сфере экономики, сказал президент.

4 ноября состоялось заседание Высшего госсовета Союзного государства. Лидеры стран обсудили вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества, а также подписали интеграционный декрет, утверждающий 28 союзных программ. Этот документ, по словам Путина, стал серьезным шагом вперед. Лукашенко, в свою очередь, назвал Союзное государство приоритетом из приоритетов для Белоруссии.

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