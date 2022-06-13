Мезенцев рассказал о реализации союзных программ Москвы и Минска

Россия и Белоруссия вышли на финишную прямую реализации 28 союзных программ. Об этом в воскресенье, 12 июня, заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

«У нас свои планы по экономической интеграции, по исполнению 28 союзных программ. Действительно этапная экономическая интеграция. Мы вышли на финишную прямую реализации», — сказал он в эфире ОНТ.

Кроме того, Мезенцев назвал санкции против России и Белоруссии «неприличными», а происходящее — «спиралью в никуда».

Он подчеркнул, что сейчас необходимо выстроить систему отношений, которая обеспечит гарантии континентальной и региональной безопасности.

Госсекретарь Союзного государства напомнил о совместной выставке России и Белоруссии «Белагро», где в каждом современном изделии «от 20 до 50% комплектующих, стали, полимеров из России».

Он отметил, что странам необходимо поддерживать программы импортозамещения, а также формировать новые производственные цепочки для того, чтобы российский рынок гарантированно получал и поддерживал сельхозтоваропроизводителей в Белоруссии.

Однако госсекретарь Союзного государства заявил, что в ходе формирования союзных программ стороны спорили друг с другом, однако он убежден в том, что это позади. Мезенцев считает, что странам удалось построить отношения, которые стали примером для взаимодействия и в рамках ЕАЭС, и в рамках СНГ.

Ранее, 28 апреля, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия строят единое Союзное государство, в которое захотят войти и другие республики. Он отметил, что видит со стороны российских регионов большую заинтересованность в развитии сотрудничества с Белоруссией.

До этого, 12 апреля, президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск должны укреплять интеграцию в условиях, когда Запад развязал тотальную санкционную войну. Глава государства заверил, что Россия и Белоруссия будут и далее сообща противостоять любым попыткам затормозить их развитие или искусственно изолировать их от глобальной экономики.

5 апреля стало известно, что Белоруссия начнет платить России за газ в российских рублях. 19 апреля сообщалось, что стороны зафиксировали цену на газ в рублях до конца года. Кроме того, в рамках Союзного договора в дальнейшем будет отработан механизм формирования цены на газ на 2023 год и последующие годы.

В том же месяце посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов сообщил, что к 1 июня планируется полностью отменить роуминг между РФ и Белоруссией.

19 марта Лукашенко отметил, что Россия и Белоруссия — не просто союзники, а одно целое в экономике и военной сфере. По его словам, в двух странах практически неразделенные экономические системы.