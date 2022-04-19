Москва и Минск зафиксировали цену на газ в рублях до конца года

Белоруссия и Россия зафиксировали цену на газ в рублях до конца года. Об этом во вторник, 19 апреля, рассказал журналистам белорусский вице-премьер Юрий Назаров.

«От курса доллара цена газа с апреля для нас абсолютно не зависит. У нас подписано соглашение между Минэнерго и ПАО «Газпром» о формировании цены. У нас внесены изменения в два межправсоглашения в части механизма ценообразования. Мы ушли от доллара полностью», — заявил Назаров.

По его словам, цена за газ для Белоруссии будет «твердая до конца года». Он также отметил, что в дальнейшем в рамках Союзного договора будет отработан механизм формирования цены на газ на 2023 год и последующие годы.

«Сегодня у нас комфортные условия, понятные и прозрачные», — добавил Назаров.

12 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск должны укреплять интеграцию в условиях, когда Запад развязал тотальную санкционную войну. Глава российского государства заверил, что Россия и Белоруссия будут и далее сообща противостоять любым попыткам затормозить их развитие или искусственно изолировать их от глобальной экономики.

1 апреля посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов сообщил, что к 1 июня планируется полностью отменить роуминг между РФ и Белоруссией. Он отметил, что отношения двух стран в различных сферах достигли образцового уровня сотрудничества.

О том, что Белоруссия начнет платить России за газ в российских рублях, стало известно 5 апреля. Тогда в правительстве Белоруссии заявили, что с учетом достигнутых договоренностей властями будут приняты решения «о снижении ценовой нагрузки на потребителей за потребляемый природный газ».

23 марта Путин объявил, что Россия переведет расчеты за поставку газа недружественным странам в рубли из-за потери надежности западными валютами. В последний день месяца российский президент подписал соответствующий указ. Однако ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование России нарушением контрактов и заявили о планах не выполнять его.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля ситуация в Донбассе серьезно обострилась из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск. Тогда Донецкая и Луганская Народные Республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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