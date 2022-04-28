Лукашенко допустил вступление бывших республик СССР в Союзное государство

Россия и Белоруссия строят единое Союзное государство, в которое захотят войти и другие республики. Об этом в четверг, 28 апреля, заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе встречи с губернатором Воронежской области России Александром Гусевым.

Он отметил, что видит со стороны российских регионов большую заинтересованность в развитии сотрудничества с Белоруссией.

«Благодаря вам мы имеем такое сотрудничество и пытаемся выстроить единое Союзное государство на новых принципах, чтобы никто не был в обиде, чтобы развивались суверенные, независимые государства — Беларусь и Россия. К такому союзу, уверен, будут подключаться и другие республики бывшего Советского Союза», — приводит пресс-служба Лукашенко его слова.

12 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск должны укреплять интеграцию в условиях, когда Запад развязал тотальную санкционную войну. Глава государства заверил, что Россия и Белоруссия будут и далее сообща противостоять любым попыткам затормозить их развитие или искусственно изолировать их от глобальной экономики.

5 апреля стало известно, что Белоруссия начнет платить России за газ в российских рублях. 19 апреля сообщалось, что стороны зафиксировали цену на газ в рублях до конца года. Кроме того, в рамках Союзного договора в дальнейшем будет отработан механизм формирования цены на газ на 2023 год и последующие годы.

1 апреля посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов сообщил, что к 1 июня планируется полностью отменить роуминг между РФ и Белоруссией.

19 марта Лукашенко отметил, что Россия и Белоруссия — не просто союзники, а одно целое в экономике и военной сфере. По его словам, в двух странах практически неразделенные экономические системы.