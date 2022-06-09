Минобороны Белоруссии расследует нарушение воздушной границы со стороны Украины

Минобороны Белоруссии расследует нарушение границы в воздушном пространстве со стороны Украины. Об этом сообщил в четверг, 9 июня, помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

«Восьмого июня в 15.13 (совпадает с мск. — Ред.) со стороны Украины зафиксировано нарушение государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве. По данному факту ведется расследование», — написал Ревенко в Twitter.

В начале недели, 7 июня, сообщалось, что в вооруженных силах Белоруссии начались занятия по переводу с мирного на военное время. Общая направленность занятий заключается в проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих.

Ранее, в середине мая, в Белоруссии заявили, что не исключают военных провокаций со стороны Украины. Как сообщал начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии, первый замминистра обороны страны Виктор Гулевич, республика развернет силы специальных операций на трех тактических направлениях, в том числе и у границы с Украиной. Он отметил, что США и их союзники продолжают наращивать военное присутствие у границы Белоруссии. По его словам, за последние шесть месяцев созданная группировка выросла более чем в два раза.

В том же месяце премьер-министр Белоруссии Роман Головченко рассказал, что Минск фиксирует наращивание воинского контингента НАТО на западной границе страны. Он отметил, что по этой причине Белоруссия принимает меры по подготовке к защите суверенитета и безопасности страны на случай, «если придется отвечать».

10 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны извлекли уроки из специальной операции России по защите Донбасса. В частности, Минск иначе взглянул на основы вооружения армии. Политик обратил внимание, что у Белоруссии серьезный задел оборонно-промышленного комплекса и в вопросах вооружения Минск рассчитывает на отечественное оружие.