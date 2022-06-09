Реклама
Прямой эфир

Минобороны Белоруссии расследует нарушение воздушной границы со стороны Украины

0
Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минобороны Белоруссии расследует нарушение границы в воздушном пространстве со стороны Украины. Об этом сообщил в четверг, 9 июня, помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

Обороны способность: в Белоруссии отработают защиту от гиперзвуковых ракет
Перед началом учений «Союзная решимость» в страну впервые с Дальнего Востока перебросили самолеты и зенитные комплексы

«Восьмого июня в 15.13 (совпадает с мск. — Ред.) со стороны Украины зафиксировано нарушение государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве. По данному факту ведется расследование», — написал Ревенко в Twitter.

В начале недели, 7 июня, сообщалось, что в вооруженных силах Белоруссии начались занятия по переводу с мирного на военное время. Общая направленность занятий заключается в проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих.

Ранее, в середине мая, в Белоруссии заявили, что не исключают военных провокаций со стороны Украины. Как сообщал начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии, первый замминистра обороны страны Виктор Гулевич, республика развернет силы специальных операций на трех тактических направлениях, в том числе и у границы с Украиной. Он отметил, что США и их союзники продолжают наращивать военное присутствие у границы Белоруссии. По его словам, за последние шесть месяцев созданная группировка выросла более чем в два раза.

В том же месяце премьер-министр Белоруссии Роман Головченко рассказал, что Минск фиксирует наращивание воинского контингента НАТО на западной границе страны. Он отметил, что по этой причине Белоруссия принимает меры по подготовке к защите суверенитета и безопасности страны на случай, «если придется отвечать».

10 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны извлекли уроки из специальной операции России по защите Донбасса. В частности, Минск иначе взглянул на основы вооружения армии. Политик обратил внимание, что у Белоруссии серьезный задел оборонно-промышленного комплекса и в вопросах вооружения Минск рассчитывает на отечественное оружие.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022