Лукашенко заявил об извлеченных из спецоперации России на Украине уроках

Власти Белоруссии извлекли уроки из специальной операции России по защите Донбасса. В частности, Минск иначе взглянул на основы вооружения армии, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по теме Гособоронзаказа. Об этом 10 мая сообщил Sputnik.

«Скажу откровенно, что тогда мы по-другому видели и свою армию, и прежде всего вооружение нашей армии. И, опять же абсолютно откровенно, военная операция Российской Федерации в Украине нас многому научила», — пояснил белорусский лидер.

Помимо того, заверил президент, он также оказывал влияние на министра обороны страны Виктора Хренина относительно оснащения и дальнейшего развития белорусских войск: «Я от него требовал постоянно: «Смотри вокруг, наблюдай, делай выводы, уроки, уроки и еще раз уроки!».

Ранее 10 мая белорусский президент во время совещания отметил, что события на Украине показали, что только армия, владеющая современным оружием и топливом, способна решить поставленные задачи. Он уверен, что у Белоруссии серьезный задел оборонно-промышленного комплекса и в вопросах вооружения Минск рассчитывает на отечественное оружие.

Также в ходе совещания Лукашенко сообщил об оказании Москвой помощи в сфере ракетного производства Минску, в том числе с изготовлением образцов ракет «Искандер». Глава республики уточнил, что задача о разработке перспективных образцов ракетного вооружения была поставлена перед белорусским правительством после недавней встречи на Дальнем Востоке с президентом России 12 апреля. Тогда в ходе пресс-конференции по итогам состоявшихся в Благовещенске переговоров Путин заявил, что Россия всегда относилась к белорусам как к братьям, которые готовы подставить плечо, и это отношение не изменилось.

16 апреля Лукашенко после поездки на Дальний Восток отметил, что в отношениях России и Белоруссии начался новый этап.