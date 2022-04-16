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Лукашенко назвал свой визит в Россию новой страницей в отношениях с Москвой

Лукашенко: в отношениях России и Белоруссии открылась новая страница
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В отношениях России и Белоруссии начался новый этап. Об этом заявил в субботу, 16 апреля, белорусский лидер Александр Лукашенко после его поездки на этой неделе на Дальний Восток.

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«В итоге рабочей поездки в Россию и посещения космодрома Восточный в Амурской области открыта новая страница в наших отношениях», — сказал Лукашенко журналистам.

Он напомнил, что итогом поездки стало снятие запрета на участие специалистов республики в строительстве космодрома Восточный и других ранее закрытых российских объектах.

«Принят закон в России. Специально по Белоруссии. Это случай редкий. Вообще такого не было. Белорусы допущены ко всем закрытым объектам», — поделился белорусский лидер.

Он добавил, что для него лично и раньше никогда не было запретов. По словам Лукашенко он был на российских заводах, где делают ядерные боеголовки, ракеты, а недавно с президентом России Владимиром Путиным присутствовал на тренировке сил сдерживания.

Ранее в День космонавтики 12 апреля президенты России и Белоруссии посетили космодром Восточный, где осмотрели стройплощадки для ракет-носителей «Ангара» и инфраструктурные объекты. Лукашенко заявил, что Минск готов довольно быстро направить специалистов и строителей. Путин, в свою очередь, похвалил белорусских строителей за хорошую репутацию и заявил, что на Восточном появится инфраструктура, которая гарантирует Союзному государству независимый выход в космос.

В начале апреля Путин внес в Госдуму проект о привлечении белорусов к реконструкции космодрома Восточный. Документ направлен на обеспечение строительства и реконструкции объектов наземной космической инфраструктуры космодрома на территории закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) «Циолковский» в Амурской области, а также на дальнейшее развитие и укрепление российско-белорусских отношений.

В пятницу, 15 апреля, закон был подписан.

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